Thắm tình quân dân bằng những việc làm thiết thực

Chăm lo sức khỏe người dân khó khăn

Từ sáng sớm, khu vực khám bệnh tại Ban CHQS xã Tuyên Bình (Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh) đã rộn ràng bước chân người dân. Đông đảo đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn tìm đến với mong muốn được kiểm tra sức khỏe. 6 bàn khám nhanh chóng được các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 7A phối hợp triển khai, với các chuyên khoa: Truyền nhiễm-da liễu, chẩn đoán hình ảnh-chức năng, răng hàm mặt; nội, ngoại khoa và chấn thương chỉnh hình.

Không để người dân phải chờ lâu, các thầy thuốc quân y khẩn trương khám bệnh, tư vấn và hướng dẫn điều trị. Hơn 300 người được khám, kê đơn, cấp thuốc, tặng quà. Những trường hợp có dấu hiệu bất thường, các bác sĩ tư vấn chuyển tuyến, đồng thời hướng dẫn cách theo dõi, chăm sóc sức khỏe tại nhà. Đưa tay chạm nhẹ lên vùng mắt, bà Nguyễn Thị Bảy, 62 tuổi, ở xã Tuyên Bình, kể: “Tôi bị đau cườm mắt đã lâu nhưng không biết bệnh có thể nghiêm trọng. Hôm nay được bác sĩ thăm khám, hướng dẫn cách bảo vệ mắt và khuyên sớm đến cơ sở y tế điều trị, tôi rất yên tâm”. Còn ông Lê Văn Hùng, 55 tuổi, xúc động bày tỏ: "Gia đình khó khăn, mỗi khi đau ốm, tôi thường tự mua thuốc điều trị. Hôm nay được bác sĩ quân y khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí, chúng tôi rất phấn khởi. Các bác sĩ đều gần gũi và tận tình".

Thầy thuốc Bệnh viện Quân y 7A khám bệnh miễn phí cho người dân xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh.

Qua khám sàng lọc, các bác sĩ nhận định sốt xuất huyết, bệnh tiêu hóa, hô hấp và ký sinh trùng là những bệnh thường gặp ở người dân vùng biên, nhất là trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, vệ sinh môi trường còn tiềm ẩn nguy cơ. Vì vậy, cùng với khám, điều trị, các bác sĩ tập trung hướng dẫn người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm, chủ động diệt muỗi để phòng bệnh. Đồng thời, Bệnh viện chú trọng sàng lọc, phát hiện sớm những trường hợp cần điều trị chuyên sâu; hướng dẫn tái khám, chuyển tuyến và phối hợp với y tế cơ sở theo dõi lâu dài.

Đại tá Tô Văn Vịnh, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 7A nhấn mạnh: "Chăm sóc sức khỏe nhân dân là một trong những nội dung, biện pháp quan trọng trong đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận của đơn vị. Vì vậy, trước mỗi chuyến công tác, Bệnh viện đều chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát nhu cầu, nắm chắc đối tượng, tình hình bệnh tật, từ đó xây dựng kế hoạch khám, cấp thuốc phù hợp, gắn với các hoạt động tuyên truyền về đường lối của Đảng".

Từ đầu năm 2026 đến nay, Bệnh viện đã tổ chức 11 chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà hơn 3.700 lượt người tại các vùng biên giới, căn cứ cách mạng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, với tổng kinh phí hơn 1,7 tỷ đồng. Đặc biệt, Bệnh viện còn đồng hành với TP Hồ Chí Minh trong tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại 10 xã, phường; mỗi xã, phường hơn 1.000 lượt người. Những hoạt động trên đã phần nào khẳng định tình cảm, trách nhiệm của người thầy thuốc quân y trong thực hiện công tác dân vận, chăm lo sức khỏe nhân dân.

Trao mái ấm, nối dài nghĩa tình quân dân

Cùng với mang thuốc men, kiến thức y khoa đến với nhân dân, Bệnh viện Quân y 7A còn chăm lo những mái ấm cho gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ ổn định cuộc sống.

Trong căn nhà mới, ông Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1971, ở xã Tuyên Bình, không giấu được niềm xúc động. Ông Thắng cho biết: "Căn nhà tôn tạm bợ trước đây thường khiến gia đình tôi thấp thỏm mỗi khi mưa lớn, dông lốc, nay có mái nhà vững chãi, nỗi lo ấy đã vơi đi, gia đình tôi rất mừng. Sự quan tâm của cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện giúp gia đình tôi yên tâm, ổn định cuộc sống".

Lãnh đạo Bệnh viện Quân y 7A và các đơn vị trao quà tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh.

Để những căn nhà được trao đúng người, đúng nhu cầu, Bệnh viện đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát hoàn cảnh từng gia đình; huy động nguồn lực xã hội, kinh phí của đơn vị, bảo đảm công khai, minh bạch, chất lượng và tiến độ công trình. Đơn vị còn kết nối các tổ chức, doanh nghiệp và địa phương nhằm hỗ trợ sinh kế, chăm sóc sức khỏe, giúp các gia đình phát triển bền vững.

Từ thực tiễn công tác dân vận, Bệnh viện Quân y 7A triển khai hiệu quả mô hình “Mái ấm quân dân gắn với chăm sóc sức khỏe”. Theo đó, mỗi đợt công tác về cơ sở, Bệnh viện không chỉ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn gắn với rà soát gia đình chính sách, hộ khó khăn về nhà ở để có sự hỗ trợ phù hợp.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Bệnh viện Quân y 7A đã xây dựng được 11 căn nhà “Tình nghĩa quân-dân”, nhà tình thương tặng gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn miền Đông Nam Bộ; mỗi căn hỗ trợ 80 triệu đồng.

"Làm công tác dân vận bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gần dân, sát cơ sở vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm của cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện. Mỗi người dân được chăm sóc sức khỏe, mỗi gia đình có thêm mái ấm vững chắc chính là một nhịp cầu bồi đắp tình quân dân. Qua đó, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ ngày càng gần gũi, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân", Đại tá Tô Văn Vịnh khẳng định.