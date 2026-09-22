Thắm tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc qua chương trình nghệ thuật đặc sắc

Chương trình thuộc chuỗi hoạt động “Văn hóa Trung thu đến với Việt Nam năm 2026”, do đoàn công tác tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức tại Việt Nam từ ngày 20-22/9/2026.

Chương trình nghệ thuật Việt - Trung mừng Tết Trung thu 2026 với chủ đề “Chung một vầng trăng - Sắc mây hội ngộ - Thắm tình láng giềng”

Hoạt động được triển khai trong bối cảnh hai nước thúc đẩy thực hiện tinh thần Tuyên bố chung Trung - Việt, đồng thời bám sát kế hoạch triển khai “Năm hợp tác du lịch Trung - Việt” 2026-2027. Đây cũng là dịp kỷ niệm 10 năm khởi động Hợp tác Lan Thương - Mekong và hướng tới thúc đẩy hợp tác trong giai đoạn mới.

Tiết mục hoà tấu nhạc dân tộc của hai nước Việt Nam và Trung Quốc

Chương trình quy tụ các nghệ sĩ và tập thể nghệ thuật tiêu biểu của Việt Nam và Trung Quốc, hội tụ những tinh hoa văn hóa truyền thống, các tiết mục ca múa mang đậm bản sắc dân tộc, cùng nhìn lại sâu sắc tình hữu nghị gắn bó giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc, đồng thời chân thành kể những câu chuyện cảm động về sự tiếp nối tình hữu nghị Việt - Trung trong thời đại mới.

Một điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là không gian giao lưu, trải nghiệm văn hóa Vân Nam - Việt Nam, nơi các giá trị truyền thống được giới thiệu thông qua những sản phẩm và hoạt động tương tác. Từ kỹ thuật tranh thiếp vàng, sản phẩm dệt từ bã cà phê, nghệ thuật khảm sành sứ đến tranh sơn mài và các sản phẩm sáng tạo, công chúng có thể trực tiếp tìm hiểu những nét văn hóa đặc trưng của hai nước.

Du khách tham quan, trải nghiệm tương tác tại không gian văn hoá Vân Nam (Trung Quốc) - Việt Nam

Tại khu vực ẩm thực, các món ăn đặc trưng của Vân Nam và Việt Nam được giới thiệu, trong đó có xôi rêu xanh Vân Nam, cà phê Vân Nam, bánh tôm Việt Nam, bánh cuốn dừa cùng nhiều món ăn gắn với Tết Trung thu.

Cùng với đó, triển lãm nhiếp ảnh du lịch giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, di sản và đời sống của Vân Nam và Việt Nam qua những hình ảnh về ruộng bậc thang, lưu vực sông Hồng, địa hình karst và các phong tục, cảnh quan đặc sắc.

Triển lãm nhiếp ảnh du lịch Vân Nam (Trung Quốc) - Việt Nam

Các hoạt động được tổ chức theo hướng kết hợp giữa tham quan, trải nghiệm và tương tác, tạo điều kiện để công chúng trực tiếp tìm hiểu những giá trị văn hóa truyền thống của hai nước.

Thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và du lịch, chương trình góp phần mở rộng không gian giao lưu nhân dân, tăng cường sự hiểu biết giữa hai bên, đồng thời tiếp tục vun đắp tình hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn mới.

Một số hình ảnh tại sự kiện: