Các hoạt động tại Ngày hội Đại đoàn kết-Sắc màu văn hóa Việt năm 2026 thể hiện tình đoàn kết toàn dân tộc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Một trong những hoạt động nổi bật trong Ngày hội Đại đoàn kết-Sắc màu văn hóa Việt năm 2026 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn chính là màn đồng diễn của những nghệ sĩ đại diện 54 dân tộc Việt Nam trong ngày khai mạc.

Trên tuyến di chuyển từ Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Quảng trường Đại đoàn kết, các khối đại diện 54 dân tộc, văn nghệ sĩ, nghệ nhân và lực lượng sáng tạo trẻ tham gia trình diễn, giao lưu và tương tác với công chúng.

Các khối đại diện đã hòa chung theo từng lời ca, điệu múa, giới thiệu sắc màu trang phục, âm nhạc, động tác nghệ thuật và những nét đặc trưng văn hóa của các vùng miền.

Tất cả đã biến không gian đường phố thành điểm gặp gỡ, giao lưu và kết nối giữa nghệ sĩ với cộng đồng, qua đó góp phần khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh sự thống nhất trong đa dạng của nền văn hóa Việt Nam.

Đồng diễn với khăn rằn tại ngày hội. (Ảnh: THẾ ANH)

Đồng thời, tại ngày hội (từ 22-24/11), khán giả còn được thưởng thức chương trình vũ hội đường phố-Sắc màu văn hóa Việt Nam đầy ấn tượng. Ở khu vực sân khấu cộng đồng-quảng trường Đại đoàn kết, chương trình, đông đảo người dân, du khách thưởng thức đại cảnh hòa tấu bộ gõ “Hồn thiêng đất Việt”, kết hợp trống hội, cồng chiêng và các nhạc cụ dân tộc. Cùng với đó, nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân đã thể hiện tiết mục ca múa nhạc “Đất nước lời ru”, tôn vinh tình yêu quê hương, đất nước và sự gắn kết cộng đồng.

Đại vũ hội khăn rằn với sự tham gia của nghệ sĩ, đại diện 54 dân tộc, văn nghệ sĩ, đoàn viên, thanh niên và đông đảo người dân, du khách cũng là một điểm nhấn đáng nhớ trong Ngày hội Đại đoàn kết-Sắc màu văn hóa Việt năm 2026.

Thông điệp “Một chiếc khăn-Ngàn trái tim-Chung nhịp Việt Nam” được lan tỏa qua hoạt động tương tác cộng đồng, tạo nên hình ảnh lễ hội sôi động, gần gũi và giàu tính kết nối.

Biểu diễn âm nhạc dân tộc tại ngày hội. (Ảnh: THẾ ANH)

Ngày hội thể hiện định hướng của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc phát huy nguồn lực văn hóa, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, tăng cường kết nối giữa sáng tạo nghệ thuật với công nghệ, du lịch và các hoạt động kinh tế; từng bước xây dựng thành phố trở thành trung tâm văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo có sức lan tỏa trong khu vực và quốc tế.

Các nghệ sĩ, nghệ nhân cùng hòa chung niềm vui ngày hội. (Ảnh: THẾ ANH)

Với chuỗi hoạt động phong phú, đa dạng và có tính tương tác cao, ngày hội mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm văn hóa đặc sắc, góp phần nuôi dưỡng tình yêu di sản, niềm tự hào dân tộc và tinh thần gắn kết cộng đồng.

Đặc biệt, tối 24/11, Chương trình nghệ thuật đặc biệt cầu truyền hình trực tiếp chào mừng “Ngày Văn hóa Việt Nam” với chủ đề “Tự hào bản sắc Việt” sẽ được kết nối qua ba điểm cầu: phường Sài Gòn, phường Thủ Dầu Một và phường Vũng Tàu, tạo nên không gian nghệ thuật hội tụ những sắc màu văn hóa, cùng lan tỏa tình yêu và niềm tự hào về văn hóa Việt Nam.

Đông đảo người dân tham gia ngày hội. (Ảnh: THẾ ANH)

Suốt chiều dài lịch sử dân tộc, văn hóa luôn là nền tảng tinh thần, là cội nguồn sức mạnh và là sợi dây kết nối các thế hệ người Việt Nam. Từ những di sản được gìn giữ qua bao đời đến những sáng tạo đang hiện diện trong cuộc sống hôm nay, văn hóa không ngừng bồi đắp bản sắc, hun đúc tâm hồn và khẳng định sức sống của dân tộc Việt Nam.

Chương trình cầu truyền hình được diễn ra nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào về bản sắc dân tộc, đồng thời lan tỏa tinh thần gìn giữ, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa trong thời đại mới.