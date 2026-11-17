Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng La Êê giúp gia đình ông Pơlong Ban thu hoạch lúa. Ảnh: PV

Tháng 11, vùng biên giới La Êê (thành phố Đà Nẵng) bước vào mùa mưa. Những trận mưa kéo dài đúng vào thời điểm lúa chín khiến nhiều hộ dân lo lắng không kịp thu hoạch.

Trên nương của gia đình ông Pơlong Ban (thôn Pa Lan, xã La Êê), lúa đã chín vàng nhưng chưa thể thu hoạch. Do bị liệt hai chân, ông đành phải đợi họ hàng, làng xóm gặt xong mới có người sang giúp. Giữa lúc mưa gió, ông Pơlong Ban càng lo lúa rụng, ảnh hưởng đến nguồn lương thực của gia đình.

Nỗi lo ấy không còn khi Trung tá Trần Văn Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng La Êê ghé qua nhà, thông báo sẽ cử bộ đội đến giúp gia đình thu hoạch lúa. Như chiều lòng người, bầu trời cũng bắt đầu hửng nắng.

Thực ra, ân tình giữa gia đình ông Pơlong Ban và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng La Êê đã có từ lâu. Năm 2023, con trai ông là Pơlong Trọng Xuân được đơn vị nhận đỡ đầu theo Chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn biên phòng” khi mới 7 tuổi, đang học lớp 2.

Vì còn nhỏ, Xuân vẫn ở cùng cha mẹ. Đến năm học 2025 - 2026, Đồn Biên phòng La Êê đón em về đơn vị để trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng. Ông Pơlong Ban mừng lắm bởi từ nay con trai sẽ được ăn no, mặc ấm đến trường. Đặc biệt, ông tin tưởng rằng khi sống cùng các chú bộ đội, con mình sẽ trưởng thành.

Mỗi lần Xuân về thăm nhà, thấy con ngoan ngoãn, lễ phép, ông càng tin tưởng và luôn dặn em phải nỗ lực học tập, không chỉ để vươn xa hơn mà còn để không phụ công chăm sóc, nuôi dưỡng của các cán bộ, chiến sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng La Êê thu hoạch lúa giúp gia đình ông Pơlong Ban. Ảnh: PV

Buổi sớm hôm ấy, 17 cán bộ, chiến sĩ được phân công giúp gia đình ông Pơlong Ban thu hoạch lúa dậy sớm hơn thường lệ. Tác phong gọn gàng trong bộ quân phục dã chiến K20, mọi người nhanh chóng di chuyển ra nương lúa. Thấu hiểu thời tiết thất thường nơi đại ngàn Trường Sơn, ai nấy đều làm việc hết sức khẩn trương.

Trực tiếp chỉ huy là Trung tá Zơ Râm Thân, người Cơ Tu, sinh ra và lớn lên tại thôn Đắc Ngol, xã La Êê.

Từ nhỏ, anh đã ấp ủ ước mơ đến trường. Khi ấy, La Êê mới chỉ có trường tiểu học, để học lên cấp 2, cậu học trò Zơ Râm Thân phải gùi gạo muối, đi bộ hơn một ngày đường rừng đến xã La Dêê; sau đó tiếp tục xuống huyện học tiếp cấp 3.

Sau khi nhập ngũ vào Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam (nay là Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng), anh được cử đi học tại Học viện Biên phòng. Trở về công tác trên chính quê hương, Trung tá Zơ Râm Thân càng thêm gắn bó và luôn là người nhiệt tình, trách nhiệm nhất trong mọi hoạt động giúp dân.

Nương lúa của gia đình ông Ban không lớn nhưng địa hình dốc, bà con lại chưa có máy tuốt nên phải đập thủ công, khiến việc thu hoạch thêm phần vất vả.

Các chiến sĩ tay thoăn thoắt gặt lúa để đồng đội chuyển ra bạt đập lấy hạt. Một nhóm khác gom thóc vào bao, khẩn trương chở về nhà ông Pơlong Ban tranh thủ phơi nắng. Thóc sau đó được bảo quản cẩn thận trên gác bếp để dự phòng cho những ngày bão lũ.

La Êê chỉ có một tuyến đường độc đạo nối từ quốc lộ 14D. Trong trận mưa lũ lịch sử cuối năm 2025, địa phương từng bị cô lập nhiều tháng do sạt lở. Vì vậy, việc thu hoạch kịp thời và dự trữ lương thực có ý nghĩa quan trọng đối với gia đình ông Ban, nhất là khi thời tiết tiếp tục diễn biến thất thường.

Thiếu úy Võ Đức Huy, nhân viên cơ yếu Đồn Biên phòng La Êê, tham gia thu hoạch lúa giúp gia đình ông Pơlong Ban. Ảnh: PV

Lực lượng nòng cốt tham gia giúp gia đình ông Pơlong Ban thu hoạch lúa là các chiến sĩ trẻ. Dù công việc nặng nhọc khiến mồ hôi rơi thành dòng, những bó lúa to hay bao tải thóc nặng vẫn không làm khó được các chàng trai tuổi mười chín, đôi mươi. Dù vượt đồi cao, dốc dài, họ vẫn phăng phăng gánh lúa, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ làm rộn ràng cả một góc rừng.

Hạ sĩ Nguyễn Đức Hậu, chiến sĩ Đội vũ trang, chia sẻ: “Tôi sinh ra ở đồng bằng nên ngày đầu lên La Êê cảm thấy rất choáng ngợp trước núi cao, vực sâu. Tuy nhiên, những bỡ ngỡ ban đầu về địa hình cùng sự khác biệt văn hóa, ngôn ngữ với bà con nhanh chóng qua đi, nhường chỗ cho sự tò mò và háo hức khám phá.

Đặc biệt, những lần giúp dân vận chuyển lương thực lúc đường sạt lở hay tham gia Chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản" mỗi dịp Tết đến đã giúp tôi cảm nhận sâu sắc tình cảm quân dân nơi biên giới ngày càng thêm bền chặt.”

Chỉ còn vài tháng nữa, các hạ sĩ Đặng Bảo Hoàn Long, Nguyễn Thanh Vũ, Lê Chí Tiến và Dư Văn Quốc Đạt sẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Sau hai năm quân ngũ, những người lính trẻ có quyền tự hào về những việc đã làm cùng quãng thời gian gắn bó với dải biên cương La Êê.

Giờ đây, các anh đã thấm nhuần phương châm nằm lòng của người lính Biên phòng: “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Những việc làm hôm nay không chỉ xuất phát từ trách nhiệm, mà còn từ sự đồng cảm, sẻ chia chân thành với nhân dân nơi dải đất biên thuỳ.