Thấm thía cô đơn tuổi nghỉ hưu, tôi muốn đi bước nữa nhưng nên ứng xử thế nào để không ai bị tổn thương?

Sau nghỉ hưu, tôi mới thấm thía cô đơn khi không có người bên cạnh

Tôi năm nay 50 tuổi, chồng tôi ra đi đột ngột trong một vụ tai nạn thương tâm cách đây 5 năm. Từ đó, tôi xác định ở vậy, dành nhiều thời gian hơn cho các con và cố gắng làm chỗ dựa để bù đắp khoảng trống trong gia đình.

Ngày còn đi làm, tôi từng nghĩ nghỉ hưu sẽ là quãng thời gian thảnh thơi, được làm những điều mình thích. Nhưng khi thực sự bước vào giai đoạn ấy, tôi mới nhận ra có những khoảng trống không dễ lấp đầy.

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Đúng lúc tôi nghỉ hưu, con trai chuẩn bị bước vào đại học, còn con gái bắt đầu đi làm. Hai con dần có cuộc sống riêng, người bận học hành, người lo công việc, lịch sinh hoạt cũng chẳng còn giống nhau. Có những ngày, ba mẹ con hiếm khi ngồi cùng mâm cơm, mỗi người ăn một giờ rồi lại trở về với thế giới của mình.

Tôi hiểu các con đã lớn, có những mối quan tâm và trách nhiệm riêng. Nhưng những lúc ở nhà một mình, tôi vẫn cảm thấy cô đơn, buồn tẻ, thiếu vắng một người để trò chuyện và sẻ chia.

Sau tuổi 50, tôi bắt đầu bước vào mối quan hệ mới

Tôi gặp anh trong hoàn cảnh cả hai đều cô đơn và cần một người để sẻ chia. Qua nhiều lần trò chuyện, gặp gỡ, tôi nhận ra chúng tôi có nhiều điểm đồng cảm, cùng mong muốn một cuộc sống bình dị, có người bên cạnh chăm sóc và cùng đi qua những năm tháng sau này.

Chúng tôi đã có những buổi gặp riêng và bắt đầu nghĩ đến chuyện về chung sống cùng nhau. Thế nhưng, mỗi khi nghĩ đến việc chính thức bước vào một mối quan hệ mới, tôi lại chùn bước. Điều khiến tôi lo lắng nhất là thái độ của hai con. Tôi sợ các con sẽ nghĩ gì khi biết mẹ muốn đi thêm bước nữa.

Tôi sợ các con buồn, nhưng cũng không muốn sống cô độc mãi

Tôi càng nghĩ càng khó xử. Nếu các con không đồng ý, tôi không biết nên ứng xử thế nào để vừa không làm con buồn, vừa không khiến người đàn ông tôi đang gắn bó cảm thấy tổn thương.

Suốt nhiều năm qua, tôi luôn đặt các con lên trước, cố gắng làm một người mẹ có trách nhiệm và không muốn chuyện tình cảm riêng ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng. Nhưng tôi cũng tự hỏi, liệu mình có đang quá lo xa khi các con đã có công việc, những mối quan hệ và dự định riêng?

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Tôi nên nói với các con thế nào để không ai bị tổn thương?

Tôi biết, dù các con đã trưởng thành, trong mắt chúng, tôi vẫn là người mẹ đã một mình nuôi nấng các con suốt những năm tháng sau khi bố mất. Có lẽ vì thế mà tôi càng sợ quyết định của mình khiến các con buồn lòng, hoặc nghĩ rằng mẹ đã quên đi người chồng quá cố.

Nhưng những ngày tháng cô đơn khi nghỉ hưu cũng khiến tôi hiểu rằng, tôi không thể mãi lấy các con làm lý do để gạt đi mong muốn của bản thân. Các con rồi sẽ có gia đình, có cuộc sống riêng, còn tôi cũng cần một người để sẻ chia những niềm vui, nỗi buồn trong những năm tháng còn lại.

Tôi chưa biết các con sẽ phản ứng thế nào khi nghe mẹ nói muốn đi bước nữa. Tôi chỉ mong các con hiểu rằng, tình cảm tôi dành cho chúng sẽ không bao giờ thay đổi, dù cuộc sống của mẹ có thêm một người đồng hành. Nhưng liệu tôi có nên nói ra mong muốn ấy, hay cứ tiếp tục im lặng vì sợ làm các con buồn? Đây vẫn là điều khiến tôi trăn trở mỗi ngày.