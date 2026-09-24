Thăm, tặng quà Trung thu cho bệnh nhi tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh

Đoàn thăm, tặng quà động viên bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực.

Tại các phòng bệnh, đoàn đã ân cần thăm hỏi và trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo đang phải điều trị nội trú dài ngày.

Đoàn đến thăm, tặng quà cho bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Nhi.

Tặng quà động viên gia đình có bệnh nhi đang điều trị tại Khoa điều trị sơ sinh.

Những phần quà thiết thực là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các em và gia đình vơi bớt phần nào gánh nặng trong quá trình điều trị bệnh.

Bên cạnh đó, Ngân hàng BIDV chi nhánh Lào Cai và Câu lạc bộ "Nồi cháo nhân ái" cũng trao hơn 80 suất quà ý nghĩa cho các bệnh nhi và trẻ sơ sinh.

Ngân hàng BIDV chi nhánh Lào Cai và Câu lạc bộ "Nồi cháo nhân ái" tặng quà bệnh nhi và trẻ sơ sinh.

Dịp này, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh cũng phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức và nhà hảo tâm tổ chức chương trình vui Tết Trung thu với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút hàng trăm bệnh nhi và người nhà tham gia.

Chương trình vui Tết Trung thu với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Với chuỗi hoạt động nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và toàn xã hội đối với công tác chăm lo cho trẻ em yếu thế, mang lại niềm vui, động lực để các em vượt lên bệnh tật.