Thăm, tặng quà lễ Sene Đôn Ta tại hai xã Cô Tô và Ô Lâm

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Thị Phương Linh thăm, chúc mừng lễ Sene Đôn Ta chùa Pô Thi Vong và Thượng tọa Chau Diên (xã Cô Tô).

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo thăm, chúc mừng lễ Sene Đôn Ta chùa Sà Lôn và Hòa thượng Chau Sơn Hy (xã Ô Lâm).

Ngày 9/10, nhân dịp lễ Sene Đôn Ta năm 2026, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang đến xã Cô Tô, thăm và chúc mừng chùa Pô Thi Les cùng Thượng tọa Chau Rương; chùa Pô Thi Vong và Thượng tọa Chau Diên. Tại xã Ô Lâm, đoàn thăm chùa B52 và Đại đức Chau Hương, chùa Sà Lôn và Hòa thượng Chau Sơn Hy.

Tại các điểm đến, đoàn công tác đánh giá cao đóng góp của các nhà chùa và chư tăng trong củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phối hợp với chính quyền thực hiện công tác an sinh xã hội, chỉnh trang phum sóc. Các chùa còn tích cực bảo tồn văn hóa, chữ viết Khmer thông qua việc duy trì lớp học hè, dạy nhạc ngũ âm và kỹ thuật khắc chữ trên lá buông.

Nhân dịp Sene Đôn Ta, đoàn gửi lời chúc đồng bào Khmer đón lễ vui tươi, an lành, hạnh phúc.