Thăm, tặng quà gia đình công nhân bị tai nạn lao động

Đại diện Sở Nội vụ, Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai và các đơn vị thăm, chia sẻ với gia đình ông L.Q.B. Ảnh: CĐ

Tại gia đình ông L.Q.B, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ và Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai đã thăm hỏi, động viên người thân của ông vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống. Đoàn cũng trao số tiền 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình.

Trước đó, khoảng 17h ngày 2-9, ông L.Q.B. thực hiện nhiệm vụ tuần tra, quản lý, bảo vệ rừng theo phân công của Phân trường trưởng Phước An. Trong quá trình làm nhiệm vụ, ông không may xảy ra va chạm với một phương tiện đường thủy đi ngược chiều tại khu vực khoảnh 3, Tiểu khu 221, xã Phước An. Vụ va chạm khiến ông L.Q.B. rơi xuống sông. Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành đã huy động lực lượng, phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng cứu nạn, cứu hộ và người dân tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 13h30 ngày 3-9, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể ông L.Q.B.

Hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời của các cơ quan, đơn vị nhằm chia sẻ phần nào khó khăn với gia đình nạn nhân, nhất là trong thời điểm gia đình đang trải qua nỗi mất mát lớn.