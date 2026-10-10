Thăm, tặng quà cán bộ Trạm Phát sóng phát thanh FM 10KW núi Mẫu Sơn

Đoàn công tác tặng quà cán bộ Trạm Phát sóng phát thanh FM 10KW núi Mẫu Sơn

Trạm Phát sóng phát thanh FM 10KW núi Mẫu Sơn thực hiện nhiệm vụ tiếp sóng phát thanh của Đài tiếng nói Việt Nam và tiếp sóng phát thanh của Báo và PTTH Lạng Sơn để phủ sóng phát thanh vùng Đông Bắc.

Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội và Dân tộc VOV2 và Đảng bộ Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh, Đài Tiếng nói Việt Nam tham quan phòng thiết bị tại Trạm Phát sóng phát thanh FM 10KW núi Mẫu Sơn

Hiện tại, Trạm có 4 cán bộ kỹ thuật trực tiếp làm nhiệm vụ. Dù điều kiện thời tiết và địa hình gặp nhiều khó khăn, lực lượng tại đây đã luôn nỗ lực duy trì hệ thống thiết bị hoạt động ổn định, bảo đảm tín hiệu thông suốt, đưa kịp thời thông tin thời sự, kiến thức sản xuất và đời sống đến với đồng bào các dân tộc vùng Đông Bắc

Đoàn công tác tham quan tại Trạm Phát sóng phát thanh FM 10KW núi Mẫu Sơn

Tại chuyến thăm, Đoàn công tác cùng đại diện Lãnh đạo Báo và PTTH Lạng Sơn đã thăm hỏi, động viên đời sống và chia sẻ những vất vả của các cán bộ đang làm nhiệm vụ; khảo sát khu vực kỹ thuật và cột phát sóng của Trạm; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về nghiệp vụ kỹ thuật phát thanh.

Trạm Phát sóng phát thanh FM 10KW núi Mẫu Sơn

Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời của Đài Tiếng nói Việt Nam đối với đội ngũ cán bộ làm công tác kỹ thuật phát sóng phát thanh tại khu vực đặc biệt khó khăn của tỉnh Lạng Sơn. Qua đó góp phần tăng cường sự phối hợp, gắn kết giữa các đơn vị và nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền phục vụ Nhân dân vùng Đông Bắc.