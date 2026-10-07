Thăm, tặng quà các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, chức sắc, cán bộ hưu trí

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Tha tặng quà cho chức sắc tiêu biểu trên địa bàn phường Tịnh Biên.

Đoàn đến thăm chùa Pô Thi Vong Trás (chùa Tà Ngáo), phường Tịnh Biên và đại đức Chau Khi; chùa Thnoth, xã An Cư và thượng tọa Chau Kim Sêng, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh; thăm chùa Sê Rây Ong Chum (chùa Ong), xã Ba Chúc và thượng tọa Chau Ky.

Đoàn cũng đến thăm, tặng quà cán bộ hưu trí là người Khmer trên địa bàn xã An Cư và xã Ba Chúc. Thông qua các cuộc gặp gỡ, ông Danh Tha thông tin những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh liên quan trực tiếp đến đời sống đồng bào Khmer, nhất là chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện; chính sách miễn học phí, các chính sách hỗ trợ giáo dục; chính sách bảo tồn phát huy tiếng nói, chữ viết và các giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào Khmer.