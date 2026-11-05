Tham tán thương mại Israel: Dư địa thực thi VIFTA vẫn còn rất lớn

Sau gần hai năm chính thức có hiệu lực, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Israel (VIFTA) đã mở ra dư địa hợp tác đầy tiềm năng giữa Việt Nam và Israel, song hiệu quả thực thi không chỉ được đo bằng mức tăng trưởng kim ngạch hay ưu đãi thuế quan. Việc đưa các cam kết của VIFTA vào hoạt động kinh doanh thực chất, giúp doanh nghiệp hai nước nhận diện và tận dụng hiệu quả lợi ích từ hiệp định, vẫn là yêu cầu quan trọng.

Bên cạnh thương mại hàng hóa, VIFTA còn tạo điều kiện mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực dịch vụ, công nghệ và các ngành có giá trị gia tăng cao. Tuy nhiên, để chuyển cơ hội thành hợp đồng, dự án hợp tác và liên kết sản xuất dài hạn, cần tiếp tục tháo gỡ những rào cản thông tin, tăng cường kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy các hoạt động triển khai hiệp định.

Xung quanh những kết quả bước đầu, dư địa hợp tác và giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi VIFTA, phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc trao đổi với ông Chen Peretz, Tham tán thương mại, Trưởng Văn phòng Kinh tế và Thương mại Israel tại Việt Nam.

Ông Chen Peretz, Tham tán thương mại, Trưởng Văn phòng Kinh tế và Thương mại Israel tại Việt Nam.

VIFTA cần thêm thời gian để phát huy đầy đủ lợi ích

- Sau gần hai năm chính thức có hiệu lực, có thể khẳng định VIFTA đã bước đầu mang lại những lợi ích nhất định cho hoạt động thương mại song phương giữa Việt Nam và Israel, đặc biệt thông qua những con số tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, theo ông, mức độ tận dụng hiệp định hiện nay đã tương xứng với tiềm năng thị trường hai nước hay chưa? Đâu là những kết quả nổi bật và những dư địa hợp tác vẫn chưa được khai thác hiệu quả?

- Ông Chen Peretz, Tham tán thương mại, Trưởng Văn phòng Kinh tế và Thương mại Israel tại Việt Nam: Sau gần hai năm Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Israel (VIFTA) có hiệu lực, chúng tôi rất hài lòng với những kết quả đạt được. Tuy nhiên, ngay từ đầu, chúng tôi đã xác định rằng mục tiêu của hiệp định là tạo ra những lợi ích trong dài hạn. Vì vậy, cần thêm thời gian để hiệp định phát huy đầy đủ tiềm năng.

Một số nội dung cắt giảm thuế quan cần vài năm mới hoàn tất lộ trình và đưa thuế suất về 0%. Do đó, sau gần hai năm thực hiện, chúng tôi hài lòng với những thành quả đã đạt được, đồng thời nhận thức rõ vẫn còn nhiều dư địa và tiềm năng cần tiếp tục khai thác.

Hiện nay, các doanh nghiệp Israel vốn đã hoạt động tích cực tại Việt Nam đang tận dụng tốt nhất những lợi ích từ VIFTA, trong đó có việc được hưởng mức thuế quan thấp hơn. Điều này là dễ hiểu bởi họ đã quen thuộc với các thủ tục và nhận thức được những lợi ích mà hiệp định mang lại ngay từ khi hiệp định có hiệu lực.

Từ phía Israel, mục tiêu chính của VIFTA là thu hút thêm doanh nghiệp Israel tham gia vào thị trường Việt Nam. Chúng tôi đang tích cực triển khai các hoạt động nhằm thu hút những doanh nghiệp mới, giúp họ tiếp cận thị trường Việt Nam và tận dụng các lợi ích từ hiệp định.

Ông Chen Peretz trao đổi với phóng viên Báo Công Thương.

- VIFTA không chỉ hướng tới tháo gỡ rào cản thương mại hàng hóa mà còn mở ra cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực dịch vụ, công nghệ và các ngành có giá trị gia tăng cao. Theo ông, những lĩnh vực nào có tiềm năng thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Israel trong thời gian tới? Cần những điều kiện gì để các cơ hội này chuyển hóa thành hoạt động thương mại và hợp tác thực chất?

- Ông Chen Peretz: Cần nhấn mạnh rằng, VIFTA tập trung giải quyết các rào cản đối với thương mại hàng hóa. Đây là nội dung thiết yếu của hiệp định, giúp các sản phẩm Israel nhập khẩu vào Việt Nam có sức cạnh tranh cao hơn và giá cả hợp lý hơn đối với người tiêu dùng Việt Nam. Những lợi ích từ thương mại hàng hóa đã thể hiện rõ nét trong thời gian qua bằng các con số tăng trưởng của kim ngạch xuất nhập khẩu song phương.

Tuy nhiên, phạm vi hợp tác của VIFTA còn rất rộng mở. Hợp tác không chỉ giới hạn ở thương mại hàng hóa mà còn mở rộng sang lĩnh vực dịch vụ, trong đó có an ninh mạng và nông nghiệp thông minh. Đây đều là những thế mạnh nổi bật của Israel và phù hợp với nhu cầu, tình hình phát triển thực tiễn của Việt Nam hiện nay. Nhiều rào cản đã được dỡ bỏ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp Israel tiếp cận thị trường Việt Nam. Nhờ đó, các doanh nghiệp Israel có thể cung cấp sản phẩm, dịch vụ với mức giá cạnh tranh và phù hợp hơn với các doanh nghiệp Việt Nam.

Vừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Israel và các cơ quan hữu quan của Việt Nam đã phối hợp tổ chức "Ngày Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Israel", lựa chọn an ninh mạng và nông nghiệp thông minh làm chủ đề trung tâm. Sự kiện đã tạo cơ hội để doanh nghiệp Israel và Việt Nam tiếp tục kết nối và tìm hiểu, hướng tới những bước đi cụ thể, góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại song phương trong khuôn khổ VIFTA.

Tại sự kiện, bên cạnh việc giới thiệu các doanh nghiệp Israel và quảng bá sản phẩm, giải pháp của họ, chúng tôi còn tổ chức phiên kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) chuyên biệt. Qua đó, mỗi doanh nghiệp Israel có cơ hội gặp gỡ đối tác Việt Nam đã tham dự sự kiện với mong muốn tìm hiểu và hợp tác cụ thể.

Đưa lợi ích VIFTA đến gần hơn với doanh nghiệp

- Những cuộc gặp gỡ hay kết nối ban đầu chưa đồng nghĩa với việc hình thành quan hệ hợp tác lâu dài. Theo ông, cần có những chính sách, cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào để những kết nối này đi đến những hợp đồng được ký kết, chuyển giao công nghệ, hợp tác sản xuất và mở rộng đầu tư?

- Ông Chen Peretz: Chúng tôi xem đây là cuộc gặp đầu tiên trong một quá trình hợp tác lâu dài. Để hoạt động kết nối thực sự mang lại giá trị, các bên cần tiếp tục trao đổi, duy trì liên hệ và triển khai những bước tiếp theo. Kết quả trước mắt của sự kiện vừa qua là giới thiệu các công nghệ, giải pháp và tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam gặp gỡ, kết nối với các doanh nghiệp Israel tham gia chương trình.

Một trong những hoạt động trọng tâm để tiếp tục khai thác hiệu quả VIFTA là trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai là tổ chức các sự kiện để đưa doanh nghiệp Israel đến Việt Nam để giới thiệu sản phẩm và giải pháp. Những chương trình tương tự sẽ được tổ chức trong suốt cả năm.

Thời gian qua, chúng tôi cũng thường xuyên đưa các đoàn doanh nghiệp Israel sang Việt Nam gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời tổ chức các đoàn doanh nghiệp Việt Nam sang Israel để kết nối với đối tác sở tại. Tôi cho rằng thúc đẩy những mối liên kết trực tiếp như vậy là hướng đi quan trọng trong thời gian tới.

Chúng tôi tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, đồng thời hỗ trợ quá trình kết nối và trao đổi giữa các bên. Sự hỗ trợ này được duy trì cho đến khi doanh nghiệp ký kết thỏa thuận hợp tác và cả trong giai đoạn tiếp theo.

Văn phòng Kinh tế và Thương mại Israel tại Việt Nam cũng sẽ triển khai nhiều hình thức hoạt động trong năm, từ các đoàn công tác trực tiếp đến những chương trình kết nối trực tuyến, nhằm tận dụng mọi cơ hội từ VIFTA có thể để đưa doanh nghiệp hai nước đến gần nhau hơn.

Kết nối doanh nghiệp Israel và Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình "Ngày Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Israel" tại TP. Hồ Chí Minh.

- Trong thời gian sắp tới, Văn phòng Kinh tế và Thương mại Israel tại Việt Nam sẽ có những giải pháp cụ thể nào để hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tiếp cận thông tin, hiểu rõ quy tắc và thủ tục hưởng ưu đãi, từ đó khai thác tốt hơn các cơ hội thị trường từ VIFTA?

- Ông Chen Peretz: Cần phải khẳng định rằng, đối với Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Israel (VIFTA), việc ký kết và đưa hiệp định vào thực thi chỉ là bước đi đầu tiên giúp xây dựng mối quan hệ thương mại bền chặt hơn giữa hai nước, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp.

Nhiệm vụ của chúng tôi tại Văn phòng Kinh tế và Thương mại là bảo đảm hiệp định được triển khai hiệu quả trên thực tế, đồng thời giúp doanh nghiệp biết đến và hiểu rõ những lợi ích mà hiệp định mang lại.

Chúng tôi luôn tích cực hỗ trợ cả hai phía. Văn phòng thường xuyên trao đổi với các nhà xuất khẩu Việt Nam để cung cấp thông tin và giúp họ hiểu rõ hơn về VIFTA. Chúng tôi cũng làm việc với các nhà nhập khẩu Việt Nam, bởi một số doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ về hiệp định cũng như những ưu đãi họ có thể được hưởng.

Vì vậy, thúc đẩy việc thực thi hiệp định, phổ biến thông tin và nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp ở cả hai nước, giúp họ hiểu rõ các lợi ích hiện có và biết cách tận dụng hiệu quả những lợi ích đó là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục. Đồng thời tạo ra các tác động sâu rộng hơn nhiều so với những giao dịch thương mại thông thường vốn đã diễn ra giữa hai nước.

Tôi tin tưởng rằng, theo thời gian, những lợi ích mà hiệp định mang lại sẽ ngày càng rõ nét. Việt Nam sẽ trở thành cửa ngõ để doanh nghiệp Israel tiếp cận các thị trường khác tại châu Á.

Xin cảm ơn ông!

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Israel (VIFTA) được ký kết ngày 25/7/2023 và chính thức có hiệu lực từ ngày 17/11/2024. Đây là hiệp định thương mại tự do đầu tiên của Israel với một quốc gia Đông Nam Á. Trong khi đó, Israel cũng là quốc gia đầu tiên tại khu vực Tây Á mà Việt Nam ký kết FTA. Hiệp định hướng tới tự do hóa thương mại hàng hóa, dịch vụ và tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh giữa hai nước thông qua các cam kết cắt giảm thuế quan, mở cửa thị trường. VIFTA được kỳ vọng góp phần thúc đẩy trao đổi thương mại, đa dạng hóa thị trường và mở rộng hợp tác đầu tư, sản xuất giữa doanh nghiệp Việt Nam và Israel.