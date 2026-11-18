Robot hình người phục vụ tại một nhà hàng ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 4/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Thâm Quyến, thành phố đăng cai hội nghị, cũng trở thành nơi thể hiện rõ tham vọng của Trung Quốc trong cuộc đua công nghệ toàn cầu.

Tại nhiều địa điểm công cộng và nhà hàng ở Thâm Quyến, robot hình người đã xuất hiện trong các hoạt động kinh doanh và phục vụ đời sống thường nhật, từ pha chế cà phê đến làm kem. Những ứng dụng này cho thấy robot đang từng bước rời khỏi môi trường thử nghiệm để tham gia trực tiếp vào các hoạt động thực tế.

Theo AI² Robotics, doanh nghiệp phát triển các robot phục vụ nói trên, hiện có khoảng 200 robot hình người của công ty đang được triển khai tại Trung Quốc. Riêng tại một công viên ở Thâm Quyến, robot vận hành bằng mô hình AI có khả năng bán tới 300 cốc cà phê mỗi ngày. Doanh nghiệp cũng đang liên tục thu thập dữ liệu từ quá trình hoạt động thực tế nhằm cải thiện khả năng thích ứng của robot với các môi trường khác nhau.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực dịch vụ, robot ứng dụng AI còn đang được đưa vào các hoạt động logistics và sản xuất công nghiệp. Cánh tay robot do công ty X Square Robot phát triển có thể nhận diện, phân loại và xử lý các kiện hàng với hình dạng khác nhau trên băng chuyền. Hệ thống sử dụng bộ phận kẹp để gắp những túi hàng mềm, đồng thời phối hợp hai cánh tay để di chuyển thùng carton và điều chỉnh kiện hàng sao cho nhãn vận chuyển hướng lên trên.

Đáng chú ý, một trong những yếu tố thúc đẩy quá trình phát triển robot tại Trung Quốc là nguồn dữ liệu huấn luyện được thu thập trực tiếp từ hoạt động của con người. Tại Thâm Quyến, nhân viên siêu thị, thợ đóng giày, thợ làm tóc, người bán hoa, công nhân nhà máy và nhân viên vệ sinh được trang bị găng tay cảm biến cùng mũ bảo hiểm tích hợp camera khi làm việc. Dữ liệu về thao tác và chuyển động của họ được công ty Strange Attractor xử lý, sau đó cung cấp cho các doanh nghiệp phát triển mô hình AI điều khiển robot. Hiện công ty này đang thu thập dữ liệu tại khoảng 1.600 địa điểm ở Trung Quốc và 1.000 địa điểm ở nước ngoài.

Những bước tiến trên diễn ra trong bối cảnh nhu cầu đầu tư và ứng dụng robot AI tại Trung Quốc gia tăng nhanh chóng. Theo cơ quan thuế nước này, chi tiêu cho robot ứng dụng công nghệ AI hiện thân đã tăng 230% trong 5 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, khảo sát do Tập đoàn Ipsos (Pháp) thực hiện trong năm nay cho thấy 83% số người Trung Quốc được hỏi bày tỏ sự hào hứng với các sản phẩm và dịch vụ ứng dụng AI, mức cao nhất trong số 32 quốc gia được khảo sát.

Một số chuyên gia dự báo Trung Quốc có thể bước vào giai đoạn triển khai robot AI trên quy mô lớn ngay từ năm 2027. Tuy nhiên, theo Strange Attractor, công nghệ này vẫn đang ở giai đoạn đầu phát triển và năng lực thực tế của robot còn cách khá xa những kỳ vọng về mức độ thông minh và khả năng thực hiện các nhiệm vụ phức tạp.

Việc đăng cai APEC 2026 không chỉ tạo cơ hội để Thâm Quyến giới thiệu môi trường kinh doanh và thúc đẩy hợp tác kinh tế khu vực, mà còn là dịp để Trung Quốc quảng bá hệ sinh thái công nghệ, năng lực sản xuất và những bước tiến trong lĩnh vực AI, robot. Qua đó, nước này tiếp tục thể hiện quyết tâm củng cố vị thế trong cuộc cạnh tranh trở thành một trong những trung tâm công nghệ hàng đầu thế giới.