Thâm Quyến phô diễn công nghệ trước thềm APEC

Màn trình diễn ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái (drone) tạo hình biểu tượng APEC 2026 và dòng chữ “Gather in Shenzhen, Witness the Wonders” (Hội tụ tại Thâm Quyến, chứng kiến những điều kỳ diệu) trên bầu trời thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, trước thềm Hội nghị Cấp cao APEC 2026. Ảnh: CNA

Những ngày giữa tháng 11, thành phố càng trở nên sôi động khi chuẩn bị đón hàng nghìn đại biểu tham dự APEC 2026. Các tuyến phố được trang hoàng, những khu công nghệ mở cửa đón khách quốc tế, trong khi các doanh nghiệp tranh thủ giới thiệu sản phẩm và mô hình kinh doanh mới.

Theo Reuters, Thâm Quyến đang tận dụng cơ hội đăng cai Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC ngày 18-19/11 để quảng bá hình ảnh một trung tâm đổi mới sáng tạo. Đằng sau những màn trình diễn robot và trí tuệ nhân tạo (AI) là hệ sinh thái công nghiệp đã hình thành qua nhiều thập kỷ, giúp thành phố trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Trung tâm công nghệ của nền kinh tế Trung Quốc

Tại Hoa Cường Bắc, khu chợ điện tử nổi tiếng của Thâm Quyến, những quầy hàng từng chất đầy bảng mạch, linh kiện điện thoại và phụ kiện máy tính đang dành thêm không gian cho robot, thiết bị bay không người lái và các sản phẩm AI.

Khách tham quan có thể bắt gặp chó robot di chuyển giữa các gian hàng, robot hình người thực hiện những động tác phức tạp hoặc kính thông minh tương tác với người sử dụng. Nhiều thiết bị không còn chỉ tồn tại dưới dạng nguyên mẫu mà đã được thương mại hóa, phục vụ những nhu cầu cụ thể.

Sự chuyển đổi của Hoa Cường Bắc phản ánh bước phát triển rộng lớn hơn của Thâm Quyến. Thành phố từng nổi tiếng với những dây chuyền lắp ráp hàng điện tử xuất khẩu, nhưng hiện là nơi đặt trụ sở của Huawei, Tencent, BYD và DJI, các tập đoàn có ảnh hưởng trong lĩnh vực viễn thông, nền tảng số, xe điện và thiết bị bay không người lái.

Thâm Quyến, Trung Quốc, đang đẩy mạnh quảng bá hình ảnh thành phố công nghệ trước thềm APEC 2026, với các màn trình diễn robot, trải nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI) và hoạt động trang trí chào đón đại biểu quốc tế. Ảnh: China Daily, Reuters, People's Daily, Xinhua.

DJI góp phần đưa Thâm Quyến trở thành trung tâm sản xuất drone quan trọng của thế giới. Những thiết bị từng chủ yếu phục vụ quay phim, chụp ảnh nay được ứng dụng trong nông nghiệp, kiểm tra hạ tầng và vận chuyển hàng hóa.

Ngay tại Thâm Quyến, Meituan đã triển khai các tuyến giao hàng bằng drone, cho phép khách đặt đồ ăn, thức uống và nhận hàng tại những điểm giao cố định. Công nghệ bay không người lái vì thế không còn giới hạn trong các cuộc trình diễn mà đang được thử nghiệm trong hoạt động thương mại thường ngày.

Trong lĩnh vực xe điện, BYD cũng tạo dấu ấn đáng kể. Năm 2025, hãng bán khoảng 2,26 triệu ôtô thuần điện trên toàn cầu, vượt Tesla về doanh số. Thâm Quyến đồng thời mở rộng mạng lưới sạc siêu nhanh, với hơn 1.200 trạm có công suất ít nhất 480 kW, theo Xinhua.

Biến ý tưởng thành sản phẩm trong 48 giờ

Nếu các tập đoàn lớn thể hiện quy mô công nghệ của Thâm Quyến, mạng lưới doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) lại cho thấy lợi thế ít nơi có được: khả năng đưa sản phẩm ra thị trường với tốc độ nhanh.

Trong phóng sự ngày 12/11, Reuters mô tả hệ sinh thái startup của thành phố, nơi doanh nghiệp có thể tìm được gần như toàn bộ những gì cần thiết để phát triển sản phẩm, bao gồm linh kiện, bảng mạch, khuôn mẫu và nhà máy chế tạo.

Điểm đặc biệt không chỉ nằm ở số lượng nhà cung cấp. Việc các cơ sở tập trung trong cùng khu vực giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian thử nghiệm, điều chỉnh thiết kế và sản xuất, thay vì phải phụ thuộc vào những chuỗi cung ứng kéo dài qua nhiều quốc gia.

Robot của hãng Unitree biểu diễn võ thuật và khiêu vũ tại công viên giải trí Window of the World ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Ảnh: China Daily.

Tại vườn ươm InnoX ở khu Liuxiandong, hơn 120 startup đang phát triển các sản phẩm công nghệ. Carol Yu, đồng sáng lập InnoX, cho biết khoảng 80% dự án hướng tới khách hàng nước ngoài.

Một câu chuyện được CNA ghi nhận ngày 15/11 cho thấy tốc độ vận hành của hệ sinh thái này.

Tháng 6, doanh nhân Singapore Amit Kumar mang hai bảng mạch và một vỏ thiết bị in 3D tới Chaihuo Makerspace, không gian sáng tạo dành cho những người phát triển phần cứng tại Thâm Quyến. Ông muốn chế tạo thiết bị gia sư AI có khả năng giải đáp câu hỏi học tập bằng nhiều ngôn ngữ Ấn Độ.

Chỉ trong 48 giờ, hai nguyên mẫu đã được hoàn thiện, phần mềm điều khiển được phát triển và trang web nhận đặt hàng trước đi vào hoạt động.

Không gian nghiên cứu và chế tạo nguyên mẫu tại Chaihuo Makerspace ở Thâm Quyến, nơi các startup có thể tiếp cận linh kiện, thiết bị và kỹ thuật để nhanh chóng hiện thực hóa ý tưởng công nghệ. Ảnh: Seeed Studio.

Đối với một startup, tốc độ này không đơn thuần giúp tiết kiệm thời gian. Nó cho phép doanh nghiệp sớm kiểm tra nhu cầu thị trường, nhận phản hồi của khách hàng và điều chỉnh sản phẩm trước khi đầu tư sản xuất hàng loạt.

Ye Yu, quản lý Chaihuo Makerspace, cho rằng khả năng rút ngắn khoảng cách giữa ý tưởng và sản phẩm là một trong những lợi thế lớn nhất của Thâm Quyến.

Tham vọng mở rộng thị trường qua APEC

Sự phát triển của Thâm Quyến gắn chặt với thương mại quốc tế. Sau hơn bốn thập kỷ kể từ khi trở thành đặc khu kinh tế năm 1980, thành phố đã chuyển mình thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu công nghệ.

Năm 2024, GDP Thâm Quyến đạt khoảng 3.680 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 500 tỷ USD. Kim ngạch ngoại thương đạt khoảng 4.500 tỷ nhân dân tệ, đứng đầu các thành phố Trung Quốc.

Ga tàu điện ngầm ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Thành phố sẽ đăng cai Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33 với sự kiện trọng tâm là Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC ngày 17-19/11. Ảnh: Xinhua.

Theo Xinhua, trong nửa đầu năm 2026, thương mại giữa Thâm Quyến và các nền kinh tế APEC đạt 1.980 tỷ nhân dân tệ, chiếm gần 69% tổng kim ngạch ngoại thương của thành phố.

Những con số này phần nào lý giải ý nghĩa của việc Thâm Quyến đăng cai APEC 2026. Thành phố không chỉ giới thiệu sản phẩm công nghệ mới mà còn có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với những đối tác đang tham gia chuỗi cung ứng, đầu tư và tiêu thụ sản phẩm của mình.

Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (CEO Summit) ngày 17-18/11 dự kiến quy tụ hơn 2.000 đại biểu, với sự tham gia của giới doanh nghiệp thuộc 21 nền kinh tế thành viên và nhiều khách mời quốc tế. Đổi mới sáng tạo, AI, thương mại và kết nối kinh tế nằm trong những nội dung thảo luận trọng tâm.

Dù sở hữu hệ sinh thái công nghiệp lớn, các doanh nghiệp Thâm Quyến vẫn phải thích ứng với những thay đổi của thương mại toàn cầu. Reuters ghi nhận một số startup đang chuyển một phần sản xuất sang Đông Nam Á nhằm giảm tác động của thuế quan, trong khi tiếp tục sử dụng linh kiện và năng lực công nghệ tại Trung Quốc.

Đối với Thâm Quyến, APEC vì vậy không chỉ là dịp phô diễn những thành tựu công nghệ. Sự kiện còn mở ra cơ hội tìm kiếm nhà đầu tư, khách hàng và đối tác sản xuất, giúp các doanh nghiệp mở rộng thị trường trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt.