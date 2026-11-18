Từng là thị trấn biên giới với những làng chài và khu dân cư nông thôn ở miền Nam Trung Quốc, Thâm Quyến hiện chuẩn bị trở thành tâm điểm của một trong những sự kiện ngoại giao được chú ý nhất năm.

Khi lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) hội tụ tại đây trong tuần này, Trung Quốc kỳ vọng giới thiệu thành phố như biểu tượng cho quá trình chuyển đổi kinh tế của đất nước, đồng thời thể hiện những đóng góp mà nước này có thể mang lại cho khu vực, theo CNA.

Trong năm đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC, Trung Quốc xác định ba ưu tiên gồm cởi mở, đổi mới và hợp tác. Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế diễn ra ngày 18-19/11.

Theo ông Han Yonghui, giáo sư tại Đại học Ngoại ngữ Quảng Đông, điều doanh nghiệp quan tâm là liệu những cam kết tại hội nghị có được chuyển hóa thành biện pháp thiết thực, giúp giảm chi phí giao dịch và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuyên biên giới hay không.

Trung Quốc muốn dùng APEC để giới thiệu một Thâm Quyến cởi mở, sáng tạo và giàu tiềm lực. Ảnh: Reuters.

Câu chuyện về cú chuyển mình thành trung tâm công nghệ

Với hơn 18 triệu dân, Thâm Quyến hiện là nơi đặt trụ sở của nhiều tập đoàn lớn như Huawei, Tencent, hãng sản xuất thiết bị bay không người lái DJI và nhà sản xuất xe điện BYD.

Theo ông Xu Liping, chuyên gia tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc (CASS), quá trình chuyển mình từ trung tâm sản xuất thành đầu tàu công nghệ toàn cầu là lý do quan trọng khiến Thâm Quyến được chọn đăng cai APEC.

"Thâm Quyến đã chuyển từ một đặc khu dựa trên chính sách ưu đãi thành hình mẫu về mở cửa, đồng thời tạo bước nhảy vọt từ công xưởng của thế giới thành động lực đổi mới sáng tạo", ông Xu nhận định.

Quá trình này bắt đầu năm 1980, khi Thâm Quyến trở thành một trong những đặc khu kinh tế đầu tiên của Trung Quốc, được lựa chọn làm nơi thử nghiệm các chính sách thị trường nhằm thu hút vốn đầu tư, công nghệ và kinh nghiệm quản lý nước ngoài.

Sự thay đổi của thành phố Thâm Quyến - một trong 4 đặc khu kinh tế (SEZ) đầu tiên và được mệnh danh là "Thung lũng Silicon" của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Ngày nay, thành phố là một trong bốn động lực tăng trưởng cốt lõi của Khu vực Vịnh Lớn, sáng kiến kết nối Hong Kong, Macau và 9 thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông thông qua các lĩnh vực tài chính, nghiên cứu, sản xuất và thương mại.

Theo ông Han Yonghui, vai trò của Thâm Quyến đã mở rộng từ thu hút vốn và chuyên môn nước ngoài sang hỗ trợ doanh nghiệp Trung Quốc phát triển công nghệ, vươn ra thị trường quốc tế.

Sangfor Technologies, doanh nghiệp an ninh mạng và điện toán đám mây có trụ sở tại Thâm Quyến, là một ví dụ. Thành lập năm 2000, công ty bắt đầu mở rộng ra nước ngoài từ năm 2008 và hiện phục vụ hơn 100.000 khách hàng tại trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các chuyên gia nhận định lợi thế rất lớn của thành phố này là khả năng nhanh chóng biến ý tưởng thành sản phẩm thực tế nhờ mạng lưới cung ứng và sản xuất phát triển.

Doanh nhân Singapore Amit Kumar từng mang hai bảng mạch điện tử và một bộ vỏ thiết bị in 3D đến Chaihuo Makerspace để phát triển gia sư ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng trả lời câu hỏi học tập bằng nhiều ngôn ngữ Ấn Độ.

Dù chưa có kinh nghiệm hàn linh kiện, ông Kumar vẫn hoàn thành hai nguyên mẫu hoạt động được, phát triển phần mềm điều khiển và mở trang nhận đặt hàng trước chỉ trong 48 giờ.

Theo bà Ye Yu, Tổng giám đốc Chaihuo, các nhà phát triển có thể tận dụng mạng lưới rộng lớn của Thâm Quyến để tìm nguồn cung chip, bảng mạch, khuôn sản xuất và tiếp cận nhà máy có khả năng sản xuất thử nghiệm quy mô nhỏ.

"Điều khiến Thâm Quyến trở nên đặc biệt là thành phố này giúp rút ngắn đáng kể khoảng cách từ một ý tưởng đến sản phẩm hoàn chỉnh", bà Ye nói.

Thâm Quyến được đánh giá có khả năng nhanh chóng phát triển ý tưởng và biến chúng thành sản phẩm thực tế. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Thông điệp APEC và những kỳ vọng

Phát biểu hôm 14/11, Thị trưởng Thâm Quyến Li Yun cho biết các biện pháp tạo thuận lợi cho khách nước ngoài, từ nhập cảnh, giao thông, thanh toán đến giáo dục và y tế, sẽ được duy trì lâu dài nếu chứng minh được hiệu quả.

Các nhà phân tích đánh giá APEC có thể là cơ hội để chuyển hóa thế mạnh kinh tế của Thâm Quyến thành động lực hợp tác khu vực, đồng thời giải quyết những lo ngại về tiếp cận thị trường và cạnh tranh.

Theo SCMP, Thâm Quyến kỳ vọng APEC sẽ trở thành dịp để thành phố khẳng định vị thế trên trường quốc tế, thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác với đối tác nước ngoài. Song song với đó, chính quyền cũng muốn tận dụng sự kiện để giải quyết những vấn đề tồn tại lâu nay, như tình trạng xe đạp điện lưu thông lộn xộn và hút thuốc nơi công cộng.

Trong những tháng gần đây, chính quyền thành phố tập trung quảng bá năng lực công nghệ của Thâm Quyến. Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), một trong những điểm nhấn là tuyến phố chuyên đề về AI tại quận Long Cương, nơi tập trung các cửa hàng ứng dụng công nghệ này cùng những robot biểu diễn, phục vụ khách hàng và làm vệ sinh đường phố.

Đón lãnh đạo 21 nền kinh tế APEC, Thâm Quyến mang sứ mệnh giới thiệu bước chuyển mình công nghệ của Trung Quốc và tham vọng định hình hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: Reuters, Tân Hoa Xã.

Trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ - Trung tiếp tục định hình thương mại, công nghệ và chuỗi cung ứng toàn cầu, Trung Quốc đã gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại với Mỹ trước thềm hội nghị. Tổng thống Donald Trump dự kiến gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại sự kiện. Các nhà phân tích kỳ vọng những vấn đề thương mại - công nghệ trước đó còn bỏ ngỏ sẽ được mang lên bàn đàm phán và có kết quả tích cực.

"Trung Quốc cần ứng phó với những bất định từ bên ngoài bằng sự chắc chắn trong hợp tác", ông Han Yonghui nhận định.

Ông Xu Liping cho rằng Singapore và các nền kinh tế Đông Nam Á có thể hưởng lợi từ hợp tác về thanh toán số, thương mại dịch vụ và phát triển xanh. Tuy nhiên, các nước cũng quan tâm đến khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc, mức độ phụ thuộc vào nhà cung cấp nước này và sức ép cạnh tranh từ doanh nghiệp Trung Quốc.

Thương mại không giấy tờ là một trong những lĩnh vực có thể kiểm chứng tính thiết thực của những cam kết này. Nếu các nền kinh tế APEC công nhận chung chứng từ điện tử, doanh nghiệp có thể giảm thời gian và chi phí xử lý thủ tục khi vận chuyển hàng hóa qua biên giới. Nghiên cứu của APEC ước tính hình thức này có thể giúp giảm gần 6% chi phí giao dịch.

Hội nghị Thượng đỉnh CEO APEC, diễn ra trong hai ngày 17-18/11, được kỳ vọng đưa ra "Sáng kiến Thâm Quyến", phác thảo cam kết của cộng đồng doanh nghiệp khu vực. Ban tổ chức đã xác định các ưu tiên gồm cởi mở, bao trùm, đổi mới và kết nối, nhưng chưa công bố biện pháp cụ thể.

'Thành phố tương lai' ở Trung Quốc Cặp du khách Anh Joel và Emilia không giấu nổi sự kinh ngạc khi trải nghiệm Thâm Quyến hiện đại: robot pha cà phê tạo hình nghệ thuật, taxi tự lái, đặt gelato và nhận hàng bằng drone.