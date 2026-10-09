Thẩm quyền ký hồ sơ thanh quyết toán BHYT tại Trạm y tế xã

Một cán bộ có trình độ bác sĩ đa khoa, đã học chuyên khoa I Nhi khoa, có chứng chỉ hành nghề năm 2019, phạm vi hoạt động chuyên môn là khám bệnh, chữa bệnh nhi khoa. Bà Dương Thương (Hải Phòng) hỏi, nếu bác sĩ về Trạm y tế xã làm việc và khám, chữa bệnh BHYT cho nhiều đối tượng thì bác sĩ nêu trên có đủ điều kiện ký đơn thuốc, hồ sơ thanh quyết toán BHYT tại Trạm y tế xã không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hải Phòng trả lời như sau:

Theo khoản 1 Điều 39 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 quy định người hành nghề là người được hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo đúng phạm vi hành nghề cho phép.

Như vậy, phạm vi hoạt động chuyên môn là khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa thì bác sĩ được khám bệnh, chữa bệnh trong khu vực Nhi khoa.

Việc được ký các mẫu biểu tổng hợp, thanh quyết toán hay không là do Thủ trưởng đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ để phân công, ủy quyền theo quy định.