Thâm Quyến hoàn tất công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 33

Thâm Quyến tăng cường hạ tầng, dịch vụ phục vụ Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 33

Thông tin được các quan chức địa phương công bố tại cuộc họp báo mới đây.

Theo ông Vương Tập, Phó Trưởng nhóm lãnh đạo công tác chuẩn bị cấp tỉnh, Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 sẽ diễn ra trong hai ngày 18 - 19.11 tại Thâm Quyến.

Ông Vương Tập cho biết, trong quá trình chuẩn bị, ban tổ chức chú trọng kết hợp các giải pháp thân thiện với môi trường, văn hóa truyền thống Trung Quốc và văn hóa địa phương Lingnan, cùng với công nghệ kỹ thuật số vào công tác chuẩn bị địa điểm và dịch vụ phục vụ hội nghị.

Trong tuần diễn ra hội nghị, tỉnh Quảng Đông sẽ giới thiệu 218 điểm tham quan và 43 tuyến du lịch, trong đó có hai tuyến tiêu biểu tại Thâm Quyến.

Các địa điểm tổ chức chính đã được nâng cấp và trải qua các đợt diễn tập tổng thể. Công tác đón tiếp, bố trí nơi lưu trú, ăn uống, vận chuyển, chăm sóc y tế và phiên dịch cũng đã được chuẩn bị đồng bộ.

Bên cạnh đó, ban tổ chức triển khai các phương án bảo đảm thông tin liên lạc, ứng phó thời tiết, an ninh trật tự, y tế công cộng và điều hành đô thị.

Thị trưởng Thâm Quyến Lý Vân khẳng định toàn bộ địa điểm và cơ sở vật chất phục vụ hội nghị đã sẵn sàng.

Thành phố đã tăng cường khả năng phục vụ hệ thống giao thông, cung cấp điện, thông tin liên lạc và dịch vụ lưu trú, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân.

Để tạo thuận lợi cho các đại biểu quốc tế, Thâm Quyến cũng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ đi lại và giao dịch hàng ngàycủa các đại biểu tham dự hội nghị.

Các làn làm thủ tục riêng dành cho đại biểu hội nghị sẽ được bố trí tại 9 cửa khẩu đường biển, đường bộ, hàng không và đường sắt.

Thành phố đã chuẩn hóa hơn 100.000 biển chỉ dẫn bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau và lắp đặt hơn 7.000 thiết bị phiên dịch ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại các địa điểm trọng yếu.

Các hãng taxi cũng sẽ cung cấp thông báo song ngữ nhằm hỗ trợ hành khách nước ngoài.

Trong lĩnh vực tài chính và thanh toán, hơn 3.000 máy ATM tại thành phố đã được trang bị khả năng hỗ trợ rút tiền bằng thẻ ngân hàng nước ngoài; hơn 1.600 chi nhánh ngân hàng cung cấp dịch vụ đổi ngoại tệ.

Hệ thống cổng soát vé tàu điện ngầm Thâm Quyến cũng chấp nhận thanh toán không tiếp xúc bằng thẻ ngân hàng quốc tế.

Ngoài ra, chương trình hoàn thuế cho khách xuất cảnh đã được mở rộng tới 3.160 cửa hàng, trong đó hơn 1.000 cửa hàng cung cấp dịch vụ hoàn thuế ngay lập tức.

Cũng tại cuộc họp báo, các số liệu kinh tế cho thấy Thâm Quyến đã trở thành thành phố đầu tiên tại Trung Quốc đại lục có tổng kim ngạch thương mại quốc tế vượt 5.000 tỉ nhân dân tệ (khoảng 744,6 tỉ USD).

Theo Hải quan Thâm Quyến, trong 10 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của thành phố đạt 5.250 tỉ nhân dân tệ, tăng 40,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất khẩu đạt 2.710 tỉ nhân dân tệ, tăng 19,7%; nhập khẩu đạt 2.540 tỉ nhân dân tệ, tăng mạnh 73,7%.

Những kết quả trên tiếp tục khẳng định vị thế của Thâm Quyến như một trung tâm kinh tế, thương mại và đổi mới sáng tạo quan trọng của Trung Quốc, đồng thời tạo thêm điểm nhấn cho thành phố trong vai trò đăng cai Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 33.