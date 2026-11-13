Thâm Quyến đón các nhà lãnh đạo kinh tế APEC: Kỳ vọng tạo đột phá hợp tác

Đường phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc được trang hoàng với các biểu tượng APEC 2026, ngày 23/10/2026. Ảnh: VCG

Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 sẽ diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc) trong hai ngày 18 - 19/11. Với chủ đề “Xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng”, APEC 2026 đặt trọng tâm vào ba lĩnh vực: mở cửa, đổi mới và hợp tác. Đây là những nội dung phản ánh các thách thức lớn của khu vực, từ xu hướng bảo hộ thương mại, chênh lệch năng lực công nghệ đến yêu cầu bảo đảm tăng trưởng bao trùm.

Ba ưu tiên của chương trình nghị sự APEC 2026

Theo truyền thông Trung Quốc,mở cửa được xem là vấn đề đáng chú ý khi thuế quan và những bất ổn chính sách đang tác động đến thương mại, đầu tư toàn cầu. Một nội dung được quan tâm tại hội nghị là tiến triển hướng tới Khu vực Thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP), sáng kiến hội nhập khu vực được APEC theo đuổi từ lâu. Các cuộc thảo luận đang chuyển sang những vấn đề cụ thể hơn như số hóa thương mại, chính sách cạnh tranh, doanh nghiệp nhà nước và các quy định về thương mại, lao động.

21 nền kinh tế thành viên APEC

APEC cũng hướng tới nâng cấp khuôn khổ kết nối khu vực sau khi Lộ trình Kết nối giai đoạn 2015 - 2025 kết thúc. Việc thành lập Trung tâm Xuất sắc về Thương mại phi giấy tờ là một bước đi nhằm thúc đẩy số hóa hoạt động thương mại. Theo nghiên cứu của APEC, số hóa chứng từ thương mại có thể giúp giảm 5,8% chi phí giao dịch.

Về đổi mới, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ là trọng tâm thảo luận. Tiếp nối hội nghị năm ngoái tại Gyeongju (Hàn Quốc), các nền kinh tế đã thông qua Sáng kiến APEC về AI giai đoạn 2026 - 2030. Ngày 23/7, các bộ trưởng phụ trách chuyển đổi số và AI cũng thông qua Tuyên bố Thành Đô.

Một áp phích quảng cáo Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Ảnh: Kyodo

Ưu tiên hợp tác tập trung vào tăng trưởng bao trùm, thúc đẩy tài chính toàn diện, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, bảo đảm an ninh lương thực và năng lượng, đồng thời tăng cường khả năng chống chịu của các hệ thống kinh tế. Đây cũng là những lĩnh vực thể hiện rõ khoảng cách phát triển giữa các nền kinh tế thành viên.

Theo dự báo của Đơn vị Hỗ trợ chính sách APEC, tăng trưởng kinh tế khu vực có thể đạt 3,4% năm 2026, tăng so với mức 3,2% năm 2025. Trong khi đó, lạm phát được dự báo tăng từ 2,4% lên 3,2%.

Tìm đồng thuận giữa những khác biệt

Với 21 nền kinh tế thành viên, APEC quy tụ những nền kinh tế chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng sản lượng và thương mại toàn cầu. Dù không hoạt động như một liên minh chính trị hay an ninh chính thức, hội nghị thường niên của các nhà lãnh đạo kinh tế APEC vẫn là diễn đàn quan trọng để các thành viên thảo luận về quan hệ kinh tế, đầu tư, chuỗi cung ứng và ổn định khu vực.

Hội nghị cấp cao tại Thâm Quyến là điểm nhấn của một năm hoạt động với khoảng 300 cuộc họp và sự kiện APEC do Trung Quốc tổ chức. Trước đó, Hội nghị Bộ trưởng Thương mại tại Tô Châu hồi tháng 5 đã thông qua Tuyên bố Tô Châu, đề ra lộ trình mới về thương mại dịch vụ và ghi nhận tiến triển trong số hóa thương mại. Tháng 10, Hong Kong (Trung Quốc) đăng cai Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC, tập trung vào tài trợ hạ tầng số và tài chính toàn diện.

Ngày 3/11, các Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại tiếp tục họp trực tuyến trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng APEC. Những kết quả này tạo nền tảng cho hội nghị cấp cao, song vấn đề đặt ra là làm thế nào chuyển các sáng kiến và cam kết thành một định hướng hành động thống nhất.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC (MRT) năm 2026 tại Tô Châu, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, ngày 22 tháng 5 năm 2026. /VCG

Thách thức nằm ở sự khác biệt về lợi ích và quan điểm giữa các thành viên. APEC hoạt động theo nguyên tắc đồng thuận, vì vậy, nội dung tuyên bố chung cần phản ánh được tiếng nói chung của 21 nền kinh tế. Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn vẫn có những bất đồng về thương mại và công nghệ, các cuộc gặp song phương bên lề hội nghị cũng sẽ được chú ý, bởi đây là dịp để các nhà lãnh đạo trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm.

Kỳ vọng những kết quả thiết thực

Kết quả trọng tâm của hội nghị dự kiến là Tuyên bố của các nhà lãnh đạo kinh tế APEC, xác định lộ trình trung và dài hạn về mở cửa thương mại, kết nối, đổi mới và tăng trưởng bao trùm.

Bên cạnh đó, Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC khai mạc ngày 17/11 dự kiến thu hút hơn 2.000 đại biểu từ 21 nền kinh tế thành viên. Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC) cũng sẽ chuyển các khuyến nghị của cộng đồng doanh nghiệp tới các nhà lãnh đạo.

Đối với doanh nghiệp, những kết quả thiết thực được kỳ vọng là thủ tục hải quan đơn giản hơn, luồng dữ liệu xuyên biên giới thuận lợi hơn và các quy định rõ ràng hơn về AI. Đối với thị trường, vấn đề là duy trì được các cam kết về thương mại tự do. Còn với khoảng 3 tỷ người dân trong khu vực, lợi ích cuối cùng cần thể hiện qua hàng hóa, dịch vụ có giá cả hợp lý hơn và lưu thông qua biên giới thuận lợi hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC tại Trung Quốc Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17-20/11. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định, chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu có những điều chỉnh sâu sắc, việc Lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33 thể hiện sự coi trọng và đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam đối với hợp tác và liên kết kinh tế khu vực. Đây là dịp để Việt Nam cùng các nền kinh tế thành viên trao đổi những định hướng hợp tác lớn, thúc đẩy đối thoại, củng cố lòng tin và tìm kiếm các giải pháp chung vì một khu vực châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, rộng mở, năng động và thịnh vượng. Đặc biệt, Tuần lễ Cấp cao APEC năm nay đánh dấu việc Việt Nam sẽ tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027 từ Trung Quốc. Đây không chỉ là dấu mốc trong tiến trình 30 năm tham gia APEC của Việt Nam mà còn là dịp để Việt Nam khẳng định vị thế, uy tín, trách nhiệm, năng lực điều phối ngày càng cao trong hợp tác khu vực sau hai lần đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC.