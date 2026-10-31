Thẩm quyền đề nghị xét khen thưởng thành tích trong kháng chiến

Bạn đọc hỏi: Tôi công tác liên tục trong lực lượng vũ trang và các cơ quan nhà nước từ trước ngày 30/4/1975 cho đến khi nghỉ hưu. Quá trình công tác của tôi diễn ra liên tục qua các mốc thời gian như sau:

Tháng 9/1970, tôi chính thức được tuyển dụng và biên chế vào cơ quan Nhà nước.

Tháng 5/1972, tôi nhập ngũ, được phiên chế về Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 102B, Sư đoàn 308B. Tôi đã tham gia huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và hành quân sang tham gia chiến đấu tại Lào. Sau Hiệp định về Lào, đơn vị rút về miền Bắc đóng quân tại các địa bàn Thanh Hóa, Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang.

Tháng 9/1974, tôi chuyển về công tác tại Học viện Quân sự, sau này là Học viện Lục quân Đà Lạt, sau đó tiếp tục được điều chuyển về Trường Văn hóa Quân khu Thủ đô (đóng tại Sơn Tây).

Tháng 3/1986, tôi chuyển ngành, công tác tại Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương), sau đó chuyển công tác sang Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tháng 5/2009, tôi nghỉ hưu đúng tuổi (60 tuổi).

Vậy, với thời gian công tác và quá trình tham gia trong quân ngũ, cơ quan nhà nước như trên, tôi có đủ điều kiện để được xem xét khen thưởng Huy chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước (giai đoạn 1954-30/4/1975) hay không?

Nếu đủ điều kiện, tôi cần thực hiện những thủ tục gì, lập hồ sơ ra sao và nộp tại cơ quan, đơn vị nào?

Về vấn đề này, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng có ý kiến như sau:

Việc xét khen thưởng thành tích trong kháng chiến chống Mỹ thực hiện theo Điều lệ khen thưởng thành tích Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (ban hành theo Nghị quyết số 47/HĐNN7 ngày 29/9/1981 của Hội đồng Nhà nước);

Công văn số 1196/BTĐKT-VII ngày 18/6/2014 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn quy trình đề nghị khen thưởng Huân chương, Huy chương Kháng chiến như sau:

"Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng (hoặc truy tặng) Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng đã phục viên, xuất ngũ, nghỉ chế độ tại địa phương (bao gồm các cá nhân đã từ trần) và các liệt sĩ".

Như vậy, việc đề nghị tặng thưởng Huy chương Kháng chiến chống Mỹ đối với công dân thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương; do đó, đề nghị công dân liên hệ với UBND xã (phường) nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể.

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