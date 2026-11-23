Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 115/2026/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cụ thể như sau:

Người có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ “Tuyệt mật”, gồm:

a) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

b) Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; chủ nhiệm các tổng cục: Hậu cần-Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục II; tư lệnh các quân khu, quân chủng, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam, quân đoàn, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ tư lệnh 86, Bộ tư lệnh Pháo binh-Tên lửa, Bộ tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, binh chủng, binh đoàn;

c) Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Chánh văn phòng Bộ Quốc phòng, Chánh thanh tra Bộ Quốc phòng, Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam; cục trưởng các cục trực thuộc Bộ Quốc phòng; cục trưởng các cục trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, trừ các cục: Chính trị, hậu cần-kỹ thuật;

d) Cấp phó của những người quy định tại các điểm a, b và c khoản này;

đ) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu tổ chức đảng của cơ quan, đơn vị được quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

Hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện trọng dụng nhân tài đối với cán bộ chỉ huy, quản lý trong lĩnh vực pháp chế, thanh tra, tư pháp được quy định như thế nào?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 50/2026/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cụ thể như sau:

a) Có tư duy chiến lược, năng lực đặc biệt xuất sắc trong nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất các giải pháp xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật về quân sự, quốc phòng, cơ yếu; công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm;

b) Có năng lực đặc biệt xuất sắc trong chỉ đạo, điều hành hoặc tổ chức xử lý các nhiệm vụ lớn, phức tạp, điểm nóng trong lĩnh vực pháp chế, thanh tra, tư pháp;

c) Chủ trì tối thiểu 2 hoặc chủ trì 1 và tham gia chính tối thiểu 2 công trình nghiên cứu khoa học hoặc chủ trương, giải pháp đột phá về công tác pháp chế, thanh tra, tư pháp được ứng dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao;

d) Đáp ứng tiêu chí quy định tại điểm d khoản 1 Điều 4 Thông tư này (đạt từ hạng ba trở lên trong các hội thi uy tín cấp bộ, ngành, quốc gia hoặc quốc tế theo lĩnh vực công tác; tiêu chí xác định cuộc thi uy tín quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này);

đ) Đơn vị có mô hình, giải pháp, cách làm mới, sáng tạo về công tác pháp chế, thanh tra, tư pháp được cấp có thẩm quyền công nhận, áp dụng trong phạm vi cấp ngành, lĩnh vực hoặc toàn quân, đạt hiệu quả cao.