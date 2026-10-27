Tham quan Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 sẽ được trải nghiệm mô phỏng bắn súng và huấn luyện tác chiến

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP)-Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Triển lãm, các tiểu ban, cơ quan, đơn vị đã báo cáo kết quả công tác chuẩn bị tổ chức, tiến độ thực hiện thời gian qua; những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị; phương hướng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức thời gian tới.

Thượng tướng Lê Quang Đạo chủ trì Hội nghị Ban Tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Ảnh: TRỌNG HẢI

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: TRỌNG HẢI

Theo báo cáo tại Hội nghị, tính đến ngày 23-10, đã có 213 đầu mối, công ty đến từ 37 quốc gia đăng ký tham gia trưng bày với diện tích trong nhà 8.233m2 (tương đương 686 gian tiêu chuẩn) và diện tích ngoài trời 465m2, vượt 1,7 lần so với mục tiêu đề ra.

Dự kiến có 16 gian hàng quốc gia trưng bày giới thiệu sản phẩm, bao gồm: Anh, Ba Lan, Canada, Cộng hòa Séc, Iran, Italy, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Slovakia, Belarus, Brazil, Croatia, Myanmar. Mỹ dự kiến trưng bày máy bay không người lái MQ-9 và một số trang thiết bị quân sự khác.

Thượng tướng Lê Quang Đạo phát biểu kết luận. Ảnh: TRỌNG HẢI

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TRỌNG HẢI

Triển lãm cũng trưng bày 579 sản phẩm, dịch vụ của CNQP Việt Nam. Đặc biệt, TLQPQT Việt Nam 2026 có không gian giới thiệu sản phẩm kinh tế-quốc phòng và văn hóa 3 miền, bảo đảm phù hợp với nhận diện, chủ đề và tổng thể chung của Triển lãm; thể hiện được văn hóa, con người, sức mạnh Việt Nam, sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã nhất trí tham gia Triển lãm. Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến tham gia trưng bày 41 sản phẩm. Hiện nay, Bộ Quốc phòng Lào và 33/44 đơn vị, đầu mối Việt Nam đã gửi danh mục sản phẩm trưng bày.

Theo Tiểu ban Lễ tân, tính đến ngày 25-10, Ban Tổ chức đã nhận được thông tin tham dự của 50 đoàn/32 nước, trong đó có 8 đoàn cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, 2 đoàn cấp Tổng Tham mưu trưởng, 8 đoàn cấp Thứ trưởng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: TRỌNG HẢI

Công tác triển khai trên thực địa cũng được tiến hành tích cực. Tổng cục CNQP đã thành lập Tổ điều hành hiện trường để trực tiếp theo dõi, đôn đốc, điều hành các nội dung công việc tại khu vực Triển lãm.

Đại diện lãnh đạo Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) cho biết, hiện Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) đã hoàn thành phương án bay trình diễn chào mừng Triển lãm bằng UAV tại lễ khai mạc. Tập đoàn Viettel hiệp đồng với Quân chủng PK-KQ để thống nhất khung giờ bay, theo kế hoạch UAV sẽ bay đồng thời với thời gian diễn ra tiết mục “Tổ quốc trong ánh mặt trời”; trực thăng bay đồng thời với thời gian tiết mục biểu diễn võ đặc công. Quân chủng PK-KQ đang phối hợp với Tập đoàn Viettel xây dựng kế hoạch bay chung giữa trực thăng và UAV.

Theo đại diện Tập đoàn Viettel, tại khu vực trưng bày sản phẩm của tập đoàn tại Triển lãm sẽ có hai khu trải nghiệm mô phỏng hệ thống bắn súng và huấn luyện tác chiến của bộ đội. Về quản lý ra vào Triển lãm, tập đoàn cho biết, rút kinh nghiệm từ TLQPQT Việt Nam 2024 có 8 cửa ra vào thông minh, năm nay sẽ tăng lên 12 cửa ra vào thông minh, bảo đảm lưu lượng khách 100.000 đến 120.000 người/ngày. Khách tham quan triển lãm có thể đăng ký qua App. Hệ thống wifi cho toàn bộ Triển lãm bảo đảm cho 80.000 người có thể sử dụng cùng lúc, bảo đảm cho lượng người dùng ở thời điểm cao nhất.

Phát biểu kết luận, Thượng tướng Lê Quang Đạo ghi nhận, biểu dương các Tiểu ban, cơ quan, đơn vị đã bám sát Kế hoạch và kết luận của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, chủ động, tích cực triển khai nhiệm vụ; công tác mời doanh nghiệp tham gia trưng bày đạt kết quả tốt; yêu cầu chú trọng công tác truyền thông, công tác bảo đảm chu đáo, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho sự kiện.

Từ nay đến ngày khai mạc Triển lãm thời gian không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc lớn, Thượng tướng Lê Quang Đạo yêu cầu các Tiểu ban, cơ quan, đơn vị rà soát tiến độ thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch; chủ động phối hợp, hiệp đồng, kịp thời báo cáo Ban Tổ chức những khó khăn, vướng mắc, nội dung vượt thẩm quyền.