Tham quan mô hình doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp

Đại tá Nguyễn Đình Huân - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm Trưởng đoàn.

Tham gia đoàn còn có thủ trưởng các phòng, cơ quan Bộ CHQS tỉnh, tổ chấm điểm và cán bộ các Ban CHQS xã đến tham quan, học tập.

Hoạt động nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tham quan, học tập, rút kinh nghiệm, làm cơ sở để Bộ CHQS tỉnh nhân rộng trong LLVT tỉnh.

Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả khai thác, quản lý doanh trại, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực, góp phần xây dựng đơn vị “ vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu”.

Mô hình tăng gia tiêu biểu xanh - sạch - đẹp.

Trong ngày tham quan đầu tiên, đoàn đã đến các điểm: Chốt dân quân thường trực (DQTT) ấp Bình Tân, xã Bình Hiệp; Chốt DQTT ấp Mỹ Bình, xã Đông Thành; Ban CHQS xã Bến Cầu; Chốt DQTT ấp Bố Lớn, xã Hoà Hội và Chốt DQTT ấp Bàu Sen, xã Tân Đông.

Các nội dung được đoàn xem xét, đánh giá tập trung theo hướng phát triển bền vững, thiết thực, hiệu quả, cụ thể, không cầu kỳ, phô trương, hình thức, gây tốn kém, lãng phí.

Các đơn vị DQTT đảm bảo được đời sống vật chất tinh thần cho chiến sĩ.

Các đơn vị chủ động xây dựng cảnh quan, môi trường doanh trại xanh – sạch – đẹp; tự sửa chữa, bảo quản doanh trại thay vì trông chờ cấp trên; hoàn chỉnh hệ thống đường nội bộ, trồng cây xanh, vườn hoa, cây cảnh phù hợp đặc điểm từng đơn vị; duy trì nền nếp vệ sinh môi trường để doanh trại ngày càng khang trang.

Phát biểu tại buổi tham quan, Đại tá Nguyễn Đình Huân đánh giá cao công tác chuẩn bị của các đơn vị, nhất là vai trò chỉ đạo của chỉ huy và tinh thần tự lực, tự cường trong chỉnh trang doanh trại: trồng cây xanh, cây cảnh, sơn sửa, bảo quản doanh cụ, mua sắm bổ sung trang thiết bị, dụng cụ sinh hoạt, từng bước nâng cao chất lượng bảo đảm đời sống bộ đội.

Mô hình Chăn nuôi gia súc gia cầm ở chốt DQTT ấp Bàu sen, xã Tân Đông.

Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị tham quan học tập nghiêm túc mô hình điểm, ghi chép, chụp ảnh tư liệu để nghiên cứu, vận dụng những cách làm hay vào thực tiễn đơn vị mình, tạo chuyển biến thực chất trong xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp thời gian tới.

Một số hình ảnh khác: