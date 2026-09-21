Thăm quần đảo chiến lược, lãnh đạo Canada, Pháp 'bắt tay' trong lĩnh vực then chốt

Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra cam kết trên trong chuyến thăm quần đảo Saint-Pierre và Miquelon ngày 20-9 (giờ địa phương). Đây là chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng Canada tới khu vực này.

Việc hai nhà lãnh đạo Pháp và Canada thăm Saint-Pierre và Miquelon cho thấy vị trí đặc biệt của quần đảo này trong quan hệ giữa hai nước. Là lãnh thổ thuộc Pháp nằm ngay ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương của Canada, Saint-Pierre và Miquelon không chỉ là một phần lãnh thổ của Pháp ở Bắc Mỹ, mà còn là điểm kết nối chiến lược giữa Pháp với Canada, Mỹ và khu vực Bắc Cực.

Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters

Tại đây, hai bên đã đề nghị tăng cường hợp tác giữa các cơ quan vũ trụ và quốc phòng hai nước, cùng phát triển và chia sẻ cơ sở hạ tầng, trong đó có các hệ thống phóng vào không gian.

Ông Macron cho biết hai nước nhất trí thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ không gian và khí hậu đến năng lượng, trong khi Tổng thống Pháp nhấn mạnh hai bên cùng chia sẻ các giá trị về dân chủ, nhà nước pháp quyền, tôn trọng luật pháp quốc tế, thương mại tự do và công bằng, cũng như quan điểm về quyền tự chủ chiến lược.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Ottawa và Washington có nhiều bất đồng. Ottawa đồng thời đang tìm cách thắt chặt quan hệ với Liên minh châu Âu (EU) khi căng thẳng thương mại với Mỹ gia tăng.

Trong lĩnh vực năng lượng, Paris mong muốn Canada mở rộng xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) sang châu Âu thay vì chủ yếu hướng tới thị trường châu Á. Trong bối cảnh Chính phủ Pháp chịu sức ép trong nước do giá nhiên liệu tăng, Tổng thống Macron cho rằng các dự án LNG của Canada có thể đóng góp quan trọng cho an ninh năng lượng châu Âu.

“Các dự án LNG của Canada có ý nghĩa rất quan trọng đối với châu Âu,” ông Macron nói.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về quan hệ Canada - EU sau khi EU đề xuất để Ottawa trở thành đối tác liên kết đầu tiên của khối. Tổng thống Macron cho biết Pháp ủng hộ đề xuất này.

Động thái trên được xem là một bước đi đáng chú ý trong bối cảnh Canada tìm kiếm các đối tác kinh tế và chiến lược mới giữa lúc quan hệ với Mỹ trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, con đường hội nhập sâu hơn giữa Canada và EU sẽ không dễ dàng.

Hơn một thập kỷ sau khi EU và Canada đạt Hiệp định Thương mại và Kinh tế Toàn diện (CETA), và chín năm kể từ khi hiệp định bắt đầu được áp dụng tạm thời, một số quốc gia thành viên EU vẫn chưa phê chuẩn, trong đó có Pháp.