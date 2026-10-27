Tham quan chuyên sâu qua tour giải mã Bảo tàng Đà Nẵng

Theo giới thiệu của Bảo tàng Đà Nẵng, đây là hành trình tham quan chuyên sâu, được dẫn dắt bởi chính đội ngũ của bảo tàng. Tour này sẽ mở ra những câu chuyện và lớp thông tin mà một chuyến tham quan thông thường khó có đủ thời gian để khám phá.

Qua từng tầng trưng bày, người tham gia sẽ lần theo những mối liên kết giữa hiện vật, hình ảnh và tư liệu để khám phá các lớp lịch sử, văn hóa và đời sống đã góp phần hình thành nên diện mạo Đà Nẵng từ quá khứ đến hiện tại. Bên cạnh “xem” hiện vật, tour còn mời người tham gia “đọc” hiện vật, đặt câu hỏi về bối cảnh ra đời của hiện vật và lắng nghe những câu chuyện phía sau cách bảo tàng lựa chọn, sắp đặt và diễn giải lịch sử.

Hành trình tham quan này cũng sẽ giúp khán giả giải mã câu hỏi về không gian như: Vì sao tòa nhà này được lựa chọn để trở thành Bảo tàng Đà Nẵng? “Giải mã Bảo tàng Đà Nẵng” mở ra một cách nhìn khác về bảo tàng và thành phố, nơi quá khứ được đọc lại qua những dấu vết vẫn hiện diện trong Đà Nẵng hôm nay.

Để tham gia tour, cần quét mã QR để đăng ký (giới hạn cho 30 người tham gia), theo link “https://forms.gle/Ldi3BoCrPbJ6KyuF6”.