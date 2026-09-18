Tham quan các mô hình, dự án tại Quảng Tây, Trung Quốc

Quang cảnh Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 23 tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc

Hội chợ tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế số, kinh tế xanh, logistics và chuỗi cung ứng, cho thấy hợp tác Trung Quốc – ASEAN đang mở ra bước chuyển mới: từ kết nối thị trường sang kết nối năng lực phát triển; từ trao đổi hàng hóa truyền thống sang xúc tiến thương mại số và đầu tư công nghệ cao.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 23 (thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc)

Tại đây, Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn đã tham quan, tìm hiểu các sản phẩm, công nghệ và mô hình thương mại mới được giới thiệu tại hội chợ. Đoàn đặc biệt quan tâm đến các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh, thương mại, và một số lĩnh vực như nông nghiệp, văn hóa… Qua đó, tìm hiểu những hướng đi mới phục vụ chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Thông qua hội chợ, Lạng Sơn có thêm cơ hội tiếp cận các xu hướng thương mại hiện đại, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu, nhất là đối với các sản phẩm nông sản thế mạnh của tỉnh.

Cũng trong buổi sáng, tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, Đoàn đã đến tham quan Nhà quy hoạch thành phố Nam Ninh và Trung tâm Trưng bày Kênh đào Bình Lục. Tại đây, đoàn đã nghe giới thiệu quá trình hình thành và vận hành Kênh đào Bình Lục. Trước đây, hàng hóa từ trung và thượng lưu Tây Giang, Trung Quốc muốn ra biển chủ yếu phải đi về phía đông, qua khu vực Quảng Đông. Kênh đào Bình Lục tạo tuyến đi thẳng về phía nam ra vịnh Bắc Bộ. Sau khi đưa vào khai thác, tuyến vận tải nội thủy ra biển được rút ngắn gần 600 km so với tuyến qua Quảng Châu; dự kiến giúp giảm đáng kể thời gian và chi phí logistics.

Các đại biểu tham quan tại Trung tâm Trưng bày Kênh đào Bình Lục (thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc)

Tại buổi tham quan, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn đã quan tâm trao đổi về phương thức để kết nối cửa khẩu thông minh của Lạng Sơn với hệ thống logistics Nam Ninh, Kênh đào Bình Lục và cảng Vịnh Bắc Bộ, hình thành một hành lang vận tải đa phương thức thông suốt, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và Nhân dân hai bên. Qua đó, giúp mở rộng không gian logistics của cửa khẩu Lạng Sơn; giảm chi phí vận chuyển; kết nối cửa khẩu thông minh với cảng thông minh; tạo chuỗi cung ứng ổn định giữa Việt Nam, Quảng Tây và các nước ASEAN.

Tại Nhà quy hoạch thành phố Nam Ninh, đoàn đã nghe giới thiệu về định hướng quy hoạch không gian, tổ chức sử dụng đất và phát triển đô thị của thành phố theo hướng đồng bộ, hiện đại, gắn kết giữa phát triển đô thị, hạ tầng giao thông và các khu chức năng. Đây là những kinh nghiệm thực tiễn được Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn quan tâm, nghiên cứu để tham khảo, vận dụng phù hợp trong công tác quy hoạch không gian, sử dụng đất và định hướng phát triển đô thị của tỉnh trong thời gian tới.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã đến tham quan mô hình cửa khẩu thông minh tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Quan, thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc. Tại đây, đoàn đã nghe giới thiệu tiến độ, kết quả xây dựng cửa khẩu thông minh của phía Trung Quốc.

Các đại biểu tham quan công trình xây dựng cửa khẩu thông minh Hữu Nghị Quan tại thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc

Tại buổi tham quan, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn đã quan tâm trao đổi về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa, nhất là nông sản, sầu riêng hiện nay; mong muốn cửa khẩu thông minh sớm được thí điểm vận hành, phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hai bên; đồng chí đề nghị hai bên cùng mở rộng quy mô cửa khẩu để hàng hóa được lưu thông nhanh hơn, nhiều hơn, tối giảm chi phí, nâng cao hiệu suất làm việc của các lực lượng chức năng, nâng cao hiệu suất thông quan. Mong muốn cặp cửa khẩu Hữu Nghị – Hữu Nghị Quan trở thành cặp cửa khẩu kiểu mẫu trong thông thương, xuất nhập khẩu hàng hóa của hai nước Việt Nam – Trung Quốc.

Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn nhập cảnh về nước qua cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn

Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã nhập cảnh về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, làm việc tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.