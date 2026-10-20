Thẩm phán Trần Thị Ngọc Dung: Tận tâm với nghề, trách nhiệm với gia đình

Trần Thị Ngọc Dung, Phó Chánh án TAND khu vực 4 – Vĩnh Long

Bản lĩnh người cầm cân nảy mực

Trong hoạt động tư pháp, mỗi vụ án là một câu chuyện khác nhau, gắn với những mối quan hệ, hoàn cảnh và số phận con người. Để đưa ra một phán quyết đúng pháp luật, khách quan, công tâm, người Thẩm phán không chỉ cần kiến thức chuyên môn vững vàng mà còn phải có bản lĩnh nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm và sự thận trọng trong từng quyết định.

Đối với Thẩm phán Trần Thị Ngọc Dung, đó cũng là những yêu cầu luôn được đặt lên hàng đầu trong quá trình công tác tại TAND khu vực 4 – Vĩnh Long.

Là Thẩm phán bậc 2, đồng thời giữ chức vụ Phó Chánh án TAND khu vực 4 – Vĩnh Long, đảm nhiệm công tác xét xử các loại án thuộc thẩm quyền của đơn vị; tham mưu, giúp Chánh án trong công tác quản lý, điều hành. Khối lượng công việc chuyên môn cùng những nhiệm vụ quản lý đặt ra yêu cầu cao về khả năng tổ chức công việc, tinh thần phối hợp và trách nhiệm đối với tập thể.

Đặc biệt, với những vụ án có tính chất phức tạp, liên quan đến tranh chấp quyền sử dụng đất, thừa kế, tài sản hay quan hệ hôn nhân và gia đình, việc giải quyết không đơn thuần là nghiên cứu hồ sơ rồi đưa ra phán quyết. Đằng sau mỗi vụ việc có thể là những mâu thuẫn kéo dài, quyền lợi đối lập, những tài liệu cần xác minh hoặc những vấn đề pháp lý đòi hỏi phải được đánh giá kỹ lưỡng.

Ở đó, áp lực của người thẩm phán không chỉ đến từ tiến độ giải quyết án mà còn từ yêu cầu bảo đảm chất lượng xét xử, sự nghiêm minh của pháp luật và niềm tin của người dân đối với công lý. Với những vụ việc được dư luận quan tâm, trách nhiệm ấy càng đòi hỏi sự bình tĩnh, khách quan, thượng tôn pháp luật và không để những tác động bên ngoài chi phối quá trình giải quyết.

Ý thức rõ yêu cầu của nghề nghiệp, Thẩm phán Trần Thị Ngọc Dung luôn đề cao tính trung thực, công tâm, khách quan; chủ động nghiên cứu hồ sơ, cập nhật văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật, trao đổi nghiệp vụ với đồng nghiệp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết án. Thẩm phán Trần Thị Ngọc Dung cũng chú trọng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chấp hành kỷ luật công vụ và giữ vững tinh thần trách nhiệm của người cán bộ tư pháp.

Với người làm công tác xét xử, bản lĩnh không nằm ở những lời nói lớn lao mà được thể hiện qua sự cẩn trọng trong từng tài liệu, sự nghiêm túc khi đánh giá chứng cứ và thái độ khách quan trước các quan điểm khác nhau của đương sự. Chính sự kiên trì, thận trọng ấy góp phần tạo nên nền tảng để mỗi quyết định của Tòa án được ban hành trên cơ sở pháp luật và những tình tiết đã được xem xét đầy đủ.

Những con số phía sau sự tận tụy

Hiệu quả công việc của một Thẩm phán không chỉ được thể hiện qua những phiên tòa mà còn được phản ánh bằng tiến độ giải quyết án, chất lượng bản án và khả năng tháo gỡ tranh chấp cho người dân.

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa Trần Thị Ngọc Dung tuyên án.

Từ ngày 1/10/2025 đến ngày 30/9/2026, Thẩm phán Trần Thị Ngọc Dung được phân công giải quyết 154 vụ án, trong đó đã giải quyết 137 vụ, đạt tỷ lệ 88,9%. Không có án tồn quá hạn luật định, có hai phiên tòa rút kinh nghiệm và có 110 bản án, quyết định đã đăng trên Cổng Thông tin điện từ của TANDTC.

Một trong những kinh nghiệm mà Thẩm phán Trần Thị Ngọc Dung chú trọng là chủ động nghiên cứu hồ sơ ngay từ khi tiếp nhận vụ án, xác định sớm những vấn đề cần làm rõ, kịp thời thu thập chứng cứ và phối hợp với cơ quan chuyên môn.

Với các tranh chấp phức tạp liên quan đến quyền sử dụng đất, thừa kế, việc xem xét, thẩm định tại chỗ, định giá tài sản hoặc giám định chữ ký có thể cần thêm thời gian. Vì vậy, sự chủ động trong từng khâu tố tụng có ý nghĩa quan trọng đối với tiến độ giải quyết án.

Không ngừng học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp với đồng nghiệp, Thẩm phán Trần Thị Ngọc Dung góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị. Những danh hiệu thi đua đã được công nhận trong các năm qua, trong đó có danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023 và năm 2025, là sự ghi nhận đối với quá trình phấn đấu trong công tác.

Rời phòng xử án, trở về với vườn nhà

Nếu tại cơ quan, hình ảnh Thẩm phán Trần Thị Ngọc Dung gắn với những tập hồ sơ, những quy định pháp luật và trách nhiệm giữ gìn sự nghiêm minh của công lý, thì khi trở về nhà, chị lại đảm nhận một vai trò gần gũi, bình dị: người phụ nữ chăm lo gia đình và phát triển kinh tế vườn.

Thẩm phán Trần Thị Ngọc Dung chăm sóc vườn bưởi của gia đình sau những giờ làm việc tại Tòa án.

Ở vùng đất Vĩnh Long giàu truyền thống sản xuất nông nghiệp, kinh tế vườn là một phần quen thuộc của đời sống nhiều gia đình. Công việc ấy đòi hỏi sự kiên trì, chịu khó, biết tính toán và dành thời gian chăm sóc thường xuyên. Dù mang trên mình trách nhiệm của một cán bộ tư pháp, chị vẫn không xem việc vun vén kinh tế gia đình là điều nhỏ bé hay có thể dễ dàng bỏ qua.

Hình ảnh người nữ Thẩm phán sau giờ công tác lại trở về với vườn nhà gợi lên vẻ đẹp dung dị của người phụ nữ Việt Nam, biết đảm đương công việc xã hội, đồng thời trân trọng giá trị lao động và trách nhiệm đối với gia đình. Đó không phải là sự phân chia giữa việc công và việc tư, mà là nỗ lực sắp xếp cuộc sống, tận dụng thời gian và kiên trì theo đuổi những trách nhiệm của mình.

Hình ảnh Thẩm phán Trần Thị Ngọc Dung là minh chứng cho những đóng góp thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa của nữ cán bộ ngành Tòa án. Bằng bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy với nghề, chị cùng các đồng nghiệp đang góp phần bảo vệ công lý, giữ gìn sự nghiêm minh của pháp luật, củng cố niềm tin của Nhân dân vào hoạt động của Tòa án.