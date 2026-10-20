Thẩm phán Trần Thanh Vân: Giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp, lan tỏa tinh thần trách nhiệm

Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, điều phối hoạt động của đơn vị, chị còn đề cao tinh thần đoàn kết, sẻ chia, xây dựng tập thể làm việc trách nhiệm, hiệu quả và hướng đến mục tiêu chung.

Chủ động, bản lĩnh trong công việc

Đảm nhiệm đồng thời nhiệm vụ xét xử và công tác Chánh Văn phòng đặt ra những yêu cầu không nhỏ đối với Thẩm phán Trần Thanh Vân. Hai lĩnh vực công tác có tính chất khác nhau, song đều đòi hỏi sự chính xác, tinh thần trách nhiệm cao, khả năng tổ chức công việc khoa học và tuân thủ nghiêm kỷ luật về thời gian.

Nhận thức rõ yêu cầu đó, chị luôn chủ động sắp xếp công việc, xác định thứ tự ưu tiên và sẵn sàng xử lý những tình huống phát sinh, đột xuất trên cơ sở đúng quy định. Theo chị, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, bên cạnh việc giữ vững chất lượng xét xử, người cán bộ còn phải bảo đảm công tác tham mưu, phục vụ hoạt động chung của đơn vị được thông suốt.

Chính vì vậy, việc tự rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực chuyên môn và đổi mới phương pháp làm việc được chị xác định là những yêu cầu thường xuyên. Mỗi nhiệm vụ đều cần được thực hiện với tinh thần chủ động, thận trọng và trách nhiệm, qua đó góp phần bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc chung.

Trong công tác quản lý, điều hành, Thẩm phán Trần Thanh Vân chú trọng xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, thời hạn hoàn thành và mức độ ưu tiên. Những công việc liên quan trực tiếp đến tiến độ giải quyết án, nhiệm vụ đột xuất và yêu cầu chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị được tập trung xử lý kịp thời.

Cùng với đó, việc phân công nhiệm vụ rõ ràng, tăng cường phối hợp giữa các bộ phận được thực hiện nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của từng cá nhân và cả tập thể.

Theo chị, công tác văn phòng không đơn thuần là xử lý văn bản hay thực hiện các nhiệm vụ hành chính, mà còn là đầu mối tham mưu, tổng hợp và điều phối, góp phần bảo đảm hoạt động của đơn vị được thống nhất, đúng tiến độ. Người đứng đầu văn phòng vì thế phải chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời nhận diện những vấn đề phát sinh, tham mưu giải pháp phù hợp để lãnh đạo đơn vị có cơ sở chỉ đạo, điều hành hiệu quả.

Thẩm phán Trần Thanh Vân

Trong công tác chuyên môn, Thẩm phán Trần Thanh Vân luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, sự thận trọng và yêu cầu bảo đảm tiến độ giải quyết án theo quy định. Tính đến thời điểm tổng kết năm 2026, chị đã giải quyết 174/202 vụ án được giao, đạt tỷ lệ 86,14%. Trong đó, đã giải quyết 173 vụ án dân sự, chiếm tỷ lệ 89,16%.

Kết quả này thể hiện sự nỗ lực của cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ xét xử, đồng thời cho thấy yêu cầu chủ động sắp xếp thời gian, tổ chức công việc khoa học khi phải đảm nhiệm song song công tác chuyên môn và nhiệm vụ quản lý, điều hành tại Văn phòng.

Lấy tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng làm nền tảng

Theo Thẩm phán Trần Thanh Vân, hiệu quả quản lý không chỉ được quyết định bởi quy trình làm việc mà còn phụ thuộc rất lớn vào tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp của đội ngũ công chức, người lao động.

Chị cho rằng, một phương pháp làm việc khoa học cần được xây dựng trên cơ sở quy trình rõ ràng, công tác tham mưu kịp thời và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận. Quy trình tốt giúp công việc được triển khai đúng hướng, nhưng chính sự đồng lòng, chủ động và trách nhiệm của mỗi thành viên mới tạo nên hiệu quả thực chất.

Từ nhận thức đó, trong quá trình điều hành công việc, chị chú trọng tạo dựng môi trường trao đổi cởi mở, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của công chức, người lao động tại văn phòng; đồng thời khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, chủ động đề xuất những cách thức thực hiện phù hợp hơn.

Thông qua việc lắng nghe ý kiến từ thực tiễn, những hạn chế trong quy trình xử lý công việc có thể được nhận diện để từng bước khắc phục. Cùng với đó, việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, theo dõi tiến độ thực hiện và gắn nhiệm vụ với trách nhiệm cụ thể được chú trọng nhằm hạn chế tình trạng chậm trễ, nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp và tăng tính chủ động trong phối hợp giữa các bộ phận.

Đặc thù của công tác văn phòng là bên cạnh những nhiệm vụ có quy trình cụ thể còn tồn tại nhiều công việc phát sinh, không báo trước, thậm chí đòi hỏi phải hoàn thành trong thời gian rất gấp. Trước áp lực đó, việc phân công, phân nhiệm rõ ràng là cần thiết, song chưa đủ nếu thiếu tinh thần làm việc nhóm và sự đồng hành của người phụ trách.

Về cách thức hỗ trợ tập thể, chị luôn ưu tiên đánh giá tính chất, mức độ cấp thiết của từng công việc để phân công, điều phối nguồn lực phù hợp. Khi đồng nghiệp gặp khó khăn, chị sẵn sàng trao đổi, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, đồng thời phát huy tinh thần chia sẻ trách nhiệm để công việc chung được giải quyết kịp thời, không ảnh hưởng đến tiến độ của đơn vị.

Với chị, sự quan tâm, thấu hiểu đối với đồng nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo động lực làm việc. Người phụ trách không chỉ giao nhiệm vụ mà còn cần đồng hành, sát cánh cùng tập thể, nhất là khi phải xử lý những công việc đột xuất, thời hạn gấp hoặc phát sinh ngoài giờ làm việc. Khi mỗi cá nhân cảm nhận được sự chia sẻ và hỗ trợ, tinh thần chủ động, tích cực trong công việc cũng được khơi dậy, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, trách nhiệm.

Kỷ cương đi đôi với sự thấu hiểu

Đối với Thẩm phán Trần Thanh Vân, xây dựng tập thể đoàn kết không có nghĩa là xem nhẹ nguyên tắc, mà phải kết hợp hài hòa giữa kỷ cương trong công việc và sự linh hoạt trong ứng xử. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với người cán bộ lãnh đạo, quản lý, đặc biệt trong môi trường công tác tư pháp vốn đòi hỏi tính nghiêm túc, chuẩn mực và trách nhiệm cao.

Theo chị, người lãnh đạo cần bảo đảm sự công tâm, nhất quán trong nguyên tắc, đồng thời biết lắng nghe và tôn trọng đồng nghiệp. Việc điều hành phải rõ ràng, minh bạch, gắn trách nhiệm với từng nhiệm vụ, nhưng cũng cần tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát huy năng lực, sở trường và chủ động đóng góp vào công việc chung.

Tinh thần nêu gương bằng hành động được chị xem là một trong những yếu tố quan trọng để tạo dựng sự tin tưởng trong tập thể. Khi người đứng đầu thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động giải quyết công việc và sẵn sàng chia sẻ khó khăn với đồng nghiệp, những giá trị ấy sẽ góp phần lan tỏa, tạo nên sự đồng thuận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Từ công tác chuyên môn đến quản lý, điều hành, Thẩm phán Trần Thanh Vân luôn hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc trên cơ sở tuân thủ quy định, phát huy tinh thần trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp. Những cách làm chú trọng tính khoa học, sự chủ động và yếu tố con người góp phần tạo nền tảng để hoạt động của Văn phòng được triển khai thông suốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

Với người cán bộ Tòa án, bản lĩnh không chỉ thể hiện ở việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà còn ở khả năng giữ vững nguyên tắc, xử lý công việc thấu đáo và cùng tập thể vượt qua những áp lực thường xuyên. Tinh thần trách nhiệm trong từng nhiệm vụ, sự tận tâm trong công tác quản lý và thái độ tôn trọng, sẻ chia với đồng nghiệp là những giá trị mà Thẩm phán Trần Thanh Vân chú trọng trong quá trình công tác.

Trong bối cảnh yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp ngày càng đặt ra nhiều nhiệm vụ mới, việc xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn, phương pháp làm việc khoa học và tinh thần phối hợp trách nhiệm có ý nghĩa thiết thực.

Với sự chủ động, cầu thị và quan điểm lấy hiệu quả công việc gắn với sự đồng lòng của tập thể làm nền tảng, Thẩm phán Trần Thanh Vân tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng môi trường làm việc kỷ cương, đoàn kết và hiệu quả tại TAND khu vực 4 – TP.HCM.