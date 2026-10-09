Thẩm phán người Nam Phi 'Navi' Pillay đoạt giải Nobel Hòa bình 2026

Theo Ủy ban, bà Pillay đã buộc các quốc gia và nhà lãnh đạo phải chịu trách nhiệm, mang lại hy vọng cho các nạn nhân của bạo lực và xung đột, đồng thời thể hiện lập trường đạo đức kiên định trong suốt sự nghiệp lâu dài của mình.

2026-10-9/anh-man-hinh-2026-10-09-luc-164120_1888_1133_340.png" style="width:100%" title="" />

Thẩm phán người Nam Phi - bà Navi Pillay trở thành chủ nhân của Giải Nobel Hoà bình 2026 - Ảnh: Reuters

Ủy ban nhận định: "Có một sợi chỉ xuyên suốt từ những công việc ban đầu của bà nhằm bảo vệ Nelson Mandela và những người khác đấu tranh chống lại chế độ phân biệt chủng tộc apartheid, cho đến vai trò thẩm phán trong một số vụ án quan trọng tại các tòa án quốc tế thời nay”.

Bà Navi Pillay từng là chủ tịch Ủy ban Điều tra của Liên Hợp Quốc về các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

Giải Nobel Hòa bình là giải Nobel thứ năm được công bố trong tuần này, sau các giải về văn học, hóa học, vật lý và y học.

Giải Nobel Hòa bình, trị giá 12 triệu kronor Thụy Điển (tương đương khoảng 1,2 triệu USD), dự kiến ​​sẽ được trao tại Oslo vào ngày 10/12 – ngày kỷ niệm sự qua đời của nhà công nghiệp người Thụy Điển Alfred Nobel, người đã sáng lập các giải thưởng này trong di chúc năm 1895 của mình.