Sự việc xảy ra vào tháng 11/2024, khi thẩm phán Richard Clayton mở phiên xét xử Patel, một bác sĩ nhãn khoa bị xem xét về hành vi sai sót nghề nghiệp.

Ngay trước ngày diễn ra phiên tòa, thẩm phán Clayton vừa trải qua ca phẫu thuật gân gót chân. Sau khi trở về nhà, ông được bác sĩ yêu cầu không đứng dậy trong vòng 8 ngày để bảo đảm quá trình hồi phục.

Thay vì hoãn phiên xử, thẩm phán Clayton vẫn quyết định làm việc từ xa. Khi phiên tòa bắt đầu, ông thông báo mình đang nằm sấp trên giường và gặp một số khó khăn trong việc xem các tập tài liệu PDF liên quan đến vụ án.

Dù điều kiện làm việc không thuận lợi, ông khẳng định đã đọc toàn bộ tài liệu cần thiết. Phiên xét xử sau đó tiếp tục được tiến hành theo hình thức trực tuyến.

Thẩm phán nằm trên giường điều hành phiên xét xử trực tuyến gây tranh cãi. Ảnh minh họa

Đến cuối phiên tòa, thẩm phán Clayton thừa nhận đã cảm thấy mệt. Phiên xử phải tạm dừng khoảng 5 phút trước khi tiếp tục. Ông cũng xin lỗi về những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành. Theo thẩm phán, hoàn cảnh lúc đó khá khó khăn nhưng không khiến ông không thể thực hiện nhiệm vụ.

Sau khi xem xét vụ việc, thẩm phán Clayton ra phán quyết đình chỉ quyền hành nghề của bác sĩ Patel trong 9 tháng.

Vài ngày sau, Patel nộp đơn kháng cáo. Lý do duy nhất được đưa ra là bản án không công bằng vì có sai sót về thủ tục, cụ thể là việc thẩm phán xét xử trong lúc nằm trên giường sau phẫu thuật.

Tại phiên phúc thẩm, tòa xem xét tình trạng sức khỏe, khả năng điều hành và quá trình đưa ra phán quyết của thẩm phán Clayton. Cấp phúc thẩm xác định ông vẫn đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ trong phiên tòa trực tuyến.

Sau khi đánh giá các tài liệu và bằng chứng, tòa kết luận bản án sơ thẩm được đưa ra công tâm, có cơ sở và không chịu ảnh hưởng từ hoàn cảnh làm việc của thẩm phán. Vì vậy, đơn kháng cáo của Patel bị bác bỏ.

Tòa phúc thẩm cho rằng thẩm phán Clayton đáng được ghi nhận vì vẫn sẵn sàng xét xử trong thời gian hồi phục. Việc ông kiên trì làm việc trên giường trong hoàn cảnh khó khăn cũng được đánh giá là đáng khen.

Tuy nhiên, cấp phúc thẩm nhấn mạnh thẩm phán Clayton không nên tiến hành xét xử khi đang nằm trên giường. Dù hành động này không gây ra sự bất công trong vụ án của Patel, đây không phải cách làm nên được áp dụng trong những trường hợp thông thường.

Theo tòa, trừ hoàn cảnh ngoại lệ hoặc khẩn cấp, thẩm phán tốt nhất chỉ nên đưa ra phán quyết tại bàn làm việc. Không gian phù hợp giúp người xét xử dễ dàng tiếp cận hồ sơ, thực hiện đúng chức năng, đồng thời cho những người tham gia thấy rằng thẩm phán có đủ điều kiện và khả năng làm việc.