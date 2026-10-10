Thẩm phán Nam Phi Navi Pillay đoạt Nobel Hòa bình 2026

Bà Navi Pillay khởi đầu sự nghiệp với vai trò luật sư đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc apartheid tại quê nhà Nam Phi. Ảnh: AFP

Phát biểu tại thủ đô Oslo, Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy Jorgen Watne Frydnes cho biết bà Pillay có đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy trách nhiệm pháp lý đối với các tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người và tội diệt chủng. Theo ủy ban, giải thưởng được trao trong bối cảnh hệ thống luật pháp quốc tế chịu nhiều sức ép, các thể chế quốc tế bị thách thức và xu hướng chính trị cường quyền làm suy yếu những khuôn khổ pháp lý toàn cầu. Trong bối cảnh xung đột gia tăng, luật pháp quốc tế ngày càng trở thành điều kiện thiết yếu để duy trì hòa bình và an ninh.

Bà Pillay sinh năm 1941 tại Durban, Nam Phi, trong một gia đình gốc Ấn. Bà là nữ thẩm phán da màu đầu tiên của Tòa Thượng thẩm Nam Phi, từng tham gia bảo vệ Nelson Mandela và những người đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc apartheid. Trong sự nghiệp, bà từng giữ chức thẩm phán Tòa án Hình sự Quốc tế về Rwanda (ICTR), Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) và Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc giai đoạn 2008-2014. Bà cũng tham gia các hoạt động điều tra, giám sát và thúc đẩy trách nhiệm giải trình đối với những vi phạm luật pháp quốc tế. Ủy ban Nobel đánh giá sự kiên định với các nguyên tắc pháp lý phổ quát và lập trường đạo đức vững vàng là những yếu tố xuyên suốt sự nghiệp của bà Pillay, góp phần bảo vệ quyền con người và mang lại hy vọng cho các nạn nhân của bạo lực, xung đột.

Giải thưởng năm nay được công bố khi bà Pillay đang dự một diễn đàn tại Nuremberg, Đức, về Hiến chương Liên hợp quốc và vai trò của luật pháp quốc tế. Bà bày tỏ cảm kích trước sự chúc mừng của những người tham dự.