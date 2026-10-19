Thẩm phán Dương Thị Tuyết Thanh kiên trì tháo gỡ án dân sự tồn đọng

Thẩm phán Dương Thị Tuyết Thanh, Chánh án TAND khu vực 3 - TAND tỉnh Lai Châu.

Tìm lời giải từ từng hồ sơ khó

Sau sắp xếp, sáp nhập, TAND khu vực 3 - Lai Châu tiếp nhận nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều vụ án tranh chấp dân sự kéo dài, có vụ thụ lý từ năm 2020. Những hồ sơ phức tạp đòi hỏi người đứng đầu vừa tổ chức công việc khoa học, vừa theo sát quá trình giải quyết để kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Trên cương vị của mình, Thẩm phán Dương Thị Tuyết Thanh, Chánh án TAND khu vực 3 - TAND tỉnh Lai Châu lựa chọn bắt đầu từ việc rà soát toàn bộ nhóm án tồn, làm rõ tình trạng của từng hồ sơ. Các thông tin về chứng cứ, người tham gia tố tụng, thủ tục đã thực hiện, nguyên nhân kéo dài và công việc tiếp theo được tập hợp để phân loại, xây dựng phương án xử lý phù hợp.

Theo cách làm này, một nhận định chung rằng vụ án “phức tạp” chưa đủ để xác định hướng giải quyết. Vướng mắc cần được chỉ ra cụ thể: thiếu chứng cứ, chưa xác minh được địa chỉ đương sự, khó khăn trong đo đạc, định giá hay còn vấn đề về quan hệ pháp luật tranh chấp. Khi xác định đúng điểm nghẽn, nhiệm vụ tiếp theo mới có thể được giao rõ người, rõ thời hạn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa, Chánh án TAND tỉnh Lai Châu trao Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Dương Thị Tuyết Thanh, Chánh án TAND khu vực 3

Việc phân loại cũng giúp đơn vị ưu tiên giải quyết các vụ án đã đủ điều kiện; tập trung hoàn thiện những hồ sơ chỉ còn thiếu một số công việc tố tụng; đồng thời dành sự phối hợp cần thiết cho những vụ có trở ngại khách quan. Phiếu kiểm soát tiến độ được xác định là công cụ quản lý nội bộ, không thay thế hồ sơ tố tụng hoặc tạo thêm thủ tục ngoài quy định.

Định kỳ hàng tháng, lãnh đạo đơn vị rà soát riêng nhóm án tồn. Nội dung kiểm tra hướng vào những chuyển biến thực tế: đã hoàn thành công việc gì, còn vướng ở đâu, nguyên nhân chậm trễ và bước tố tụng tiếp theo. Thẩm phán được yêu cầu báo cáo cụ thể thay cho cách thông tin chung chung là đang giải quyết.

Năm 2026, Thẩm phán Thanh triển khai các giải pháp và giải quyết dứt điểm các vụ án tồn từ năm 2020 đến trước ngày 1/7/2025. Giải pháp công tác về nâng cao hiệu quả quản lý, phân loại và giải quyết nhóm án này được Chánh án TAND tỉnh Lai Châu công nhận.

Giữ chất lượng trong từng bản án

Trong công tác điều hành tại cơ quan luôn kiểm tra tiến độ tháo gỡ khó khăn và nâng cao trách nhiệm. Giải quyết án tồn cần bảo đảm bản án, quyết định có căn cứ, đúng pháp luật và có tính khả thi; tránh tạo áp lực chạy theo số lượng.

Thẩm phán Dương Thị Tuyết Thanh luôn nhiệt tình tham gia công tác Đảng

Đối với tranh chấp đất đai, giải pháp của bà chú trọng làm rõ nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng tài sản; kiểm tra hồ sơ địa chính, hiện trạng và giá trị tài sản; xác định đầy đủ người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Đây là những nội dung cần được nghiên cứu kỹ để có cơ sở đánh giá yêu cầu của các bên.

Cùng với thu thập, đánh giá chứng cứ, công tác hòa giải được quan tâm đối với những vụ án có khả năng thỏa thuận. Việc phân tích quyền, nghĩa vụ và hậu quả pháp lý phải giúp đương sự hiểu rõ lựa chọn của mình, bảo đảm sự tự nguyện và quyền tự định đoạt.

Riêng năm 2026, Thẩm phán Dương Thị Tuyết Thanh trực tiếp giải quyết 93/93 vụ, việc, đạt tỷ lệ 100%; không có vụ án bị sửa, hủy theo trình tự phúc thẩm và giám đốc thẩm do lỗi chủ quan của Thẩm phán. Trong công việc, bà đề cao sự công tâm, khách quan, thận trọng và thường xuyên trao đổi với đồng nghiệp để tháo gỡ những vấn đề nghiệp vụ.

Trách nhiệm cá nhân được đặt trong kết quả chung của tập thể nơi Thẩm phán Thanh gắn bó. Năm 2026, TAND khu vực 3 - Lai Châu giải quyết 664/674 vụ, việc, đạt 98,5%; 10 vụ, việc còn lại đều trong thời hạn luật định. Đơn vị tổ chức 21 phiên tòa rút kinh nghiệm và 40 phiên tòa trực tuyến, góp phần nâng cao kỹ năng xét xử và ứng dụng công nghệ trong hoạt động chuyên môn.

Để phòng ngừa phát sinh án tồn mới, bà Thanh chú trọng theo dõi tiến độ theo tháng, quý, nhận diện sớm những hồ sơ có dấu hiệu kéo dài. Việc đánh giá kết quả gắn với làm rõ nguyên nhân và điều chỉnh phương án xử lý cho từng vụ án.

Trách nhiệm người đứng đầu từ công việc hằng ngày

Là Ủy viên BCH Đảng bộ TAND tỉnh Lai Châu, Bí thư Chi bộ, Chánh án TAND khu vực 3 - Lai Châu, bà Thanh quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kiểm tra, giám sát và xây dựng tinh thần trách nhiệm trong đơn vị. Trong quản lý, bà đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện công khai, minh bạch tài chính theo quy định và quy chế chi tiêu nội bộ.

Có trình độ Thạc sĩ Luật, bà tiếp tục học tập để bổ sung kiến thức phục vụ công tác. Giai đoạn 2023 - 2025, bà hoàn thành chương trình văn bằng hai đại học ngoại ngữ. Chủ động tiếp cận công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm quản lý công việc và công cụ trợ lý ảo phục vụ nghiên cứu, trao đổi nghiệp vụ.

Thẩm phán Dương Thị Tuyết Thanh luôn quan tâm thăm hỏi động viên gia đình chính sách

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, bà quan tâm động viên cán bộ, công chức, người lao động khi gặp khó khăn; tham gia các hoạt động từ thiện, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ và tri ân gia đình liệt sĩ trên địa bàn công tác.

Năm 2025, bà được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và được tặng Giấy khen đột xuất vì thành tích trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Từ nền tảng ấy, những việc làm cụ thể trong năm 2026 tiếp tục thể hiện trách nhiệm của người Thẩm phán, người đứng đầu: theo sát từng hồ sơ, cùng đồng nghiệp giải quyết vướng mắc và giữ sự thận trọng trong mỗi quyết định liên quan đến quyền lợi của người dân.