Thẩm phán chặn lệnh cấm báo chí vào Nhà Trắng của Tổng thống Trump

Trụ sở CNN tại New York City. Ảnh: Wikimedia Commons

Theo các hãng tin Mỹ, Thẩm phán Tòa án Quận Timothy Kelly đã đưa ra phán quyết này trong vụ kiện do các cơ quan truyền thông khởi xướng nhằm phản đối lệnh cấm mà nhà lãnh đạo Mỹ công bố ngày 18/9.

Thẩm phán Kelly yêu cầu chính quyền Tổng thống Trump ngay lập tức trả lại thẻ tác nghiệp báo chí cho các cơ quan này và ngăn chặn các quan chức thực thi lệnh cấm trong vòng 14 ngày. Vị thẩm phán đã bác bỏ lập luận của chính phủ cho rằng lệnh cấm xuất phát từ những lo ngại về an ninh quốc gia.

"Hồ sơ vụ án thiếu cơ sở thực tế cho lập luận của bị đơn rằng việc thu hồi thẻ tác nghiệp dài hạn của các nguyên đơn sẽ thực sự bảo vệ an ninh quốc gia, hoặc an ninh quốc gia sẽ bị đe dọa nếu tòa án ra lệnh khôi phục thẻ của họ trong khi vụ kiện đang diễn ra", ông nói, đồng thời cho biết chính ông Trump từng tuyên bố lệnh cấm là do "sự thiếu trung thực và thái độ tiêu cực" trong các bản tin của các cơ quan truyền thông này.

Nhà Trắng và đại diện của các cơ quan truyền thông nói trên chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước các yêu cầu bình luận.

Trước đó, Tổng thống Trump từng viết trên mạng xã hội rằng ba cơ quan này "không nên được phép liên tục viết hoặc đưa tin về những chuyện HƯ CẤU và DỐI TRÁ", trong khi các luật sư của Bộ Tư pháp đã cố gắng giải thích cho lệnh cấm dựa trên lý do an ninh quốc gia.

Ba cơ quan truyền thông trên đã kiện ông Trump và các thành viên khác trong chính quyền của ông tại tòa án liên bang ở Washington ngày 21/9, cho rằng lệnh cấm vi phạm các quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí được Tu chính án thứ Nhất của Hiến pháp Mỹ bảo đảm, cũng như quyền được hưởng quy trình pháp lý công bằng của họ.

Họ đã yêu cầu một lệnh khôi phục ngay lập tức quyền ra vào Nhà Trắng trong khi vụ kiện pháp lý đang diễn ra.

Cuộc chiến pháp lý này nổ ra chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, thời điểm các thành viên đảng Cộng hòa đang nỗ lực duy trì quyền kiểm soát Quốc hội.

Tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Trump đang ở mức thấp kỷ lục trong các cuộc thăm dò dư luận, trong bối cảnh lo ngại về những vấn đề như nguy cơ chiến tranh với Iran và lạm phát.

Tại phiên tòa ngày 23/9, Thẩm phán Kelly cho biết hai tiền lệ từ Tòa Phúc thẩm Mỹ khu vực Đặc khu Columbia đã khẳng định rõ ràng rằng các nhà báo có quyền được hưởng quy trình pháp lý công bằng trước khi thẻ tác nghiệp tại Nhà Trắng của họ bị thu hồi.

Vị thẩm phán nói thêm rằng dường như Nhà Trắng đã không tạo cơ hội thực chất để các cơ quan báo chí có thể phản đối quyết định thu hồi quyền ra vào của họ.

Luật sư đại diện cho các cơ quan báo chí nói với Thẩm phán Kelly rằng họ đã bị cấm mà không nhận được thông báo trước theo quy định pháp luật hoặc cơ hội phản đối các quyết định này. Ông cho rằng đây là những hình phạt chưa từng có tiền lệ, vô lý và nghiêm khắc.

Một luật sư của Bộ Tư pháp nói với thẩm phán rằng chính quyền Tổng thống Trump đã đưa ra lời giải thích thỏa đáng về việc thu hồi thẻ tác nghiệp trong các lá thư gửi tới các cơ quan báo chí ngày 22/9.

Tuy nhiên, thẩm phán tỏ ý hoài nghi về lập luận đó, lưu ý rằng các lá thư này được gửi đi sau khi việc thu hồi đã diễn ra và vụ kiện đã được khởi xướng.

Trong văn bản pháp lý nộp ngày 22/9, Bộ Tư pháp lập luận rằng quyền ra vào Nhà Trắng là một đặc quyền chứ không phải là quyền mặc nhiên và Tổng thống có thẩm quyền đình chỉ quyền ra vào của các cơ quan báo chí.