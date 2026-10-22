Tham ô tài sản, nữ giám đốc điều hành kiêm kế toán trưởng vào tù

Lợi dụng lãnh đạo công ty vắng mặt và bản thân là giám đốc điều hành kiêm kế toán trưởng, Phan Thị Hoài Nhung (sinh năm 1986, trú tỉnh Lâm Đồng) đã nhiều lần rút tiền từ tài khoản chi nhánh công ty, hoặc nhận tiền từ các khách hàng có giao dịch với công ty, chiếm đoạt tiền tỷ. Hành vi của bị cáo đã phải trả giá bằng bản án 15 năm tù.

Theo hồ sơ, tháng 7-2017, Nhung được phân công làm giám đốc một công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ (trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh). Tháng 11-2017, Nhung được bổ nhiệm kế toán trưởng. Chi nhánh công ty nêu trên là một khách sạn tại phường Nha Trang, đăng ký kinh doanh lần đầu năm 2013. Phạm Thị Yến Nhi (trú tỉnh Lâm Đồng) và Nguyễn Thảo Nhi (trú phường Tây Nha Trang) là kế toán; Dương Thị Minh Thùy (trú TP. Cần Thơ) làm thủ quỹ khách sạn từ năm 2018.

Bị cáo Phan Thị Hoài Nhung.

Trong thời gian lãnh đạo công ty trên vắng mặt, từ ngày 19-5 đến 3-10-2018, Nhung, Minh Thùy, Yến Nhi đã rút từ tài khoản chi nhánh công ty mở tại 2 ngân hàng tổng cộng gần 15,1 tỷ đồng. Đối chiếu chứng từ, sổ quỹ tiền mặt cùa chi nhánh công ty, xác định số tiền nộp quỹ thu của các khách hàng là hơn 12,1 tỷ đồng, còn lại hơn 2,96 tỷ đồng tiền chênh lệch. Nhung thừa nhận có rút tiền mặt và không có chứng từ nộp quỹ công ty số tiền hơn 2,96 tỷ đồng.

Liên quan đến số tiền của một công ty khách hàng có giao dịch thanh toán với khách sạn, Nhung đã trực tiếp nhận gần 512 triệu đồng, Thảo Nhi nhận hơn 327 triệu đồng. Đối chiếu chứng từ sổ sách, Thảo Nhi đã nộp tiền thu từ công ty khách hàng; Nhung không nộp khoản tiền nào. Nhung thừa nhận không có chứng từ nộp về công ty gần 512 triệu đồng.

Ngoài ra, còn có một công ty đã thanh toán cho khách sạn hơn 6 tỷ đồng; trong đó, Nhung đã thu 200 triệu đồng, Thảo Nhi thu hơn 3,23 tỷ đồng, Yến Nhi thu hơn 2,6 tỷ đồng. Đối chiếu sổ quỹ tiền mặt, Minh Thùy nộp 850 triệu đồng, Yến Nhi nộp hơn 789 triệu đồng, Thảo Nhi nộp hơn 1,39 tỷ đồng; Nhung không nộp tiền. Tại cơ quan điều tra, Nhung, Thảo Nhi và Yến Nhi khai nhận đã trực tiếp nhận tiền mặt từ khách hàng, sau đó nộp tiền về công ty, nhưng không có tài liệu chứng minh. Quá trình điều tra, những tài liệu thu thập được chưa đủ căn cứ để xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với Nhung, Thảo Nhi, Yến Nhi về số tiền trên nên cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra làm rõ, khi đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

Tòa tuyên án.

Vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm và xác định, từ tháng 2 đến tháng 10-2018, lợi dụng là giám đốc điều hành kiêm kế toán trưởng khách sạn, Nhung nhiều lần rút tiền mặt từ tài khoản ngân hàng đứng tên chi nhánh công ty, thu tiền mặt của những khách hàng thanh toán sử dụng dịch vụ tại khách sạn nhưng không nộp vào quỹ tiền mặt của công ty, chiếm đoạt hơn 3,475 tỷ đồng. Nhung còn tự ký quyết định phân công Yến Nhi và Thảo Nhi làm nhân viên kế toán khách sạn nhằm kiểm soát tài chính, doanh thu của khách sạn.

Tòa đã tuyên phạt bị cáo Nhung 15 năm tù về tội tham ô tài sản, tổng hợp với bản án 4 năm tù trước đó thành 19 năm tù, đồng thời phạt bổ sung cấm đảm nhiệm chức vụ trong 2 năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt tù.