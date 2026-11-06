Tham ô hơn 79 tỷ đồng, đại gia xăng dầu Chu Thị Thành bị tuyên án 18 năm tù

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Chu Thị Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức mức án 15 năm tù về tội "Tham ô tài sản" và 3 năm tù về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước". Tổng hợp mức án mà đại gia xăng dầu phải thi hành là 18 năm tù.

Cùng bị xét xử về hai tội danh trên, các bị cáo Lê Thanh An, cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức nhận mức án 8 năm 6 tháng tù; Mai Anh Tuyên, cựu Phó Tổng giám đốc nhận mức án 9 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Bích Liên, cựu kế toán trưởng nhận mức án 10 năm 6 tháng tù.

Riêng bị cáo Hà Ngọc Vinh, cựu kế toán PVOil Vũng Áng, bị tuyên án tù chung thân về tội "Tham ô tài sản".

Các bị cáo còn lại nhận mức án từ phạt tiền 200 triệu đồng đến 11 năm tù.

Nhận định về vụ án, Hội đồng xét xử cho rằng hành vi phạm tội diễn ra trong thời gian dài, có sự phối hợp giữa các bị cáo nhằm thu lợi bất chính, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản Nhà nước.

Bà Chu Thị Thành đã lợi dụng chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, chỉ đạo cấp dưới bán hàng không xuất hóa đơn, sau đó bán hóa đơn khống và báo cáo sai sự thật với cơ quan chức năng nhằm thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi tham ô tài sản của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của Nhà nước. Quỹ bình ổn giá xăng dầu là công cụ tài chính quốc gia, được hình thành từ đóng góp của người tiêu dùng nhằm phục vụ chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô và bảo đảm an ninh năng lượng.

Việc lợi dụng quyền hạn được giao để chiếm đoạt tiền từ quỹ không chỉ gây thiệt hại tài sản mà còn làm suy giảm uy tín của doanh nghiệp đầu mối được Nhà nước tin tưởng, ảnh hưởng đến tính minh bạch và hiệu quả thực hiện chính sách công.

Do khó khăn dịch Covid-19, bị cáo Thành chỉ đạo cấp dưới tại Thiên Minh Đức bán hàng không hóa đơn, qua đó trốn nghĩa vụ trích nộp Quỹ bình ổn xăng dầu. Từ năm 2020-2022, bà Thành chỉ đạo cấp dưới bán hơn 107 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.300 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn, qua đó không trích lập hơn 79 tỷ đồng vào Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Sau đó doanh nghiệp tiếp tục xuất khống 153 hóa đơn giá trị gia tăng, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá gần 842 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng.

Bị cáo Hà Ngọc Vinh lợi dụng những sơ hở trong công tác quản lý xăng dầu tại PVOil Vũng Áng, Vinh đã thực hiện hành vi bán trái phép hơn 5 triệu lít xăng dầu cho doanh nghiệp bên ngoài, không xuất hóa đơn và không cập nhật dữ liệu lên hệ thống quản lý của công ty. Thông qua thủ đoạn trên, bị cáo bị cáo buộc đã chiếm đoạt lượng xăng dầu trị giá hơn 94 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử nhận định, toàn bộ số xăng dầu bị chiếm đoạt đã được bán cho Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty Việt Trung. Quá trình mua bán, Ngọc được hưởng mức chiết khấu từ 500 đến 1.000 đồng/lít xăng dầu, với tổng số tiền hưởng lợi hơn 4,6 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử đánh giá các bị cáo đều có đầy đủ năng lực nhận thức, biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì động cơ vụ lợi cá nhân hoặc thực hiện theo chỉ đạo vẫn cố ý làm.