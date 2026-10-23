Tham ô hơn 6 tỷ đồng tiền công đức tại Đền Công đồng Bắc Lệ, 14 bị can bị đề nghị truy tố

Ngày 23/10, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố 14 bị can về tội Tham ô tài sản, quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Vụ án xảy ra tại Đền Công đồng Bắc Lệ, thôn Bắc Lệ, xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn. Tổng số tiền được xác định bị tham ô là hơn 6,28 tỷ đồng từ nguồn tiền công đức cho đền.

Đền Công đồng Bắc Lệ cổ kính. Ảnh: ocop.langson.gov.vn

Theo kết luận điều tra, từ đầu năm 2024 đến tháng 6/2026, 14 bị can là thành viên Ban quản lý Đền Công đồng Bắc Lệ đã có hành vi tham ô tài sản từ nguồn tiền công đức, với tổng số tiền 6.284.645.000 đồng.

Trong số các bị can bị đề nghị truy tố có Trương Xuân Hữu, sinh năm 1983, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tân Thành và Phùng Văn Quang, sinh năm 1979, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã tập trung làm rõ hành vi, trách nhiệm của các bị can; đồng thời áp dụng các biện pháp phục vụ công tác thu hồi tài sản. Đến thời điểm hiện nay, đã thu hồi và phong tỏa tài sản của các bị can là trên 9,35 tỷ đồng.

Việc hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 14 bị can là kết quả đấu tranh, làm rõ hành vi tham ô tài sản liên quan đến hoạt động quản lý tiền công đức tại Đền Công đồng Bắc Lệ. Cùng với việc xác định trách nhiệm của các bị can, công tác thu hồi tài sản, phong tỏa tài khoản có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm điều kiện khắc phục hậu quả và phục vụ giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.

Minh Đức (T/h)