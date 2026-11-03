Tham ô 79,2 tỷ đồng, nữ đại gia Chu Thị Thành bị đề nghị 16-18 năm tù

Nữ đại gia bị đề nghị án tù cao thứ hai

Sau hơn một ngày xét hỏi, gần trưa 3/11, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Chu Thị Thành (Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức) mức án từ 14 - 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản” và 2 - 3 năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo Thành bị đề nghị 16 - 18 năm tù.

Các bị cáo còn lại, trong đó có nhiều người từng là cấp dưới, nhân viên của bà Thành tại Công ty Thiên Minh Đức và giám đốc các doanh nghiệp xăng dầu liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, bị đề nghị các mức án từ phạt tiền đến 11 năm tù.

Bị cáo Chu Thị Thành.

Theo Viện Kiểm sát, do khó khăn vì dịch Covid-19, bị cáo Thành chỉ đạo bán hàng không hóa đơn, qua đó trốn nghĩa vụ trích nộp Quỹ bình ổn xăng dầu (Quỹ BOG).

Từ năm 2020 - 2022, bà Thành chỉ đạo cấp dưới bán hơn 107 triệu lít xăng dầu, trị giá trên 1.300 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn, qua đó không trích lập hơn 67 tỷ đồng vào quỹ bình ổn giá xăng dầu. Sau đó doanh nghiệp tiếp tục xuất khống 153 hóa đơn giá trị gia tăng, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá gần 842 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng.

Cơ quan truy tố xác định tổng số tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu bà Thành cùng đồng phạm chiếm đoạt là hơn 79 tỷ đồng.

Trả lời xét hỏi, bà Thanh không đồng tình với cáo buộc tham ô 79,2 tỷ đồng Quỹ BOG. Bà cho rằng theo quy định về điều hành giá xăng dầu, việc trích lập Quỹ BOG được thực hiện căn cứ vào các văn bản của cơ quan quản lý và hóa đơn bán hàng của doanh nghiệp.

Khi Chủ tọa hỏi “nếu doanh nghiệp bán xăng dầu không xuất hóa đơn thì căn cứ vào đâu để xác định số tiền phải trích lập vào Quỹ BOG?” Bị cáo Thành trả lời "việc xác định số tiền trích lập phải căn cứ vào hóa đơn bán hàng". Trong khi, bị cáo bán hàng lại không xuất hóa đơn, chứng từ.

Tại tòa, Hội đồng xét xử cho biết bà Thành và Tập đoàn Thiên Minh Đức đã khắc phục hơn 100 tỷ đồng.

Tham ô nhiều khắc phục ít, cựu kế toán PVOil Vũng Áng bị đề nghị án cao nhất

Cũng tại phần nêu quan điểm luận tội sáng nay, bị cáo Hà Ngọc Vinh (40 tuổi, cựu kế toán PVOil Vũng Áng) bị đề nghị mức án tù chung thân về tội “Tham ô tài sản”. Đây là bị cáo có mức đề nghị án cao nhất.

Đại diện viện kiểm sát cho biết đã cân nhắc thái độ khai báo, ý thức khắc phục hậu quả của từng bị cáo. Riêng bị cáo Vinh lợi dụng sơ hở trong hệ thống quản lý xăng dầu để thực hiện hành vi chiếm đoạt bằng thủ đoạn tinh vi, số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Hà Ngọc Vinh.

Đến nay, tiền bị cáo khắc phục mới được 3,5 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với số tiền chiếm đoạt. So với nhiều bị cáo khác trong vụ án, số tiền Vinh nộp khắc phục cũng rất ít. Vì vậy, viện kiểm sát cho rằng cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc.

Theo cáo trạng, lợi dụng những sơ hở trong công tác quản lý xăng dầu tại PVOil Vũng Áng, Vinh đã thực hiện hành vi bán trái phép hơn 5 triệu lít xăng dầu cho doanh nghiệp bên ngoài, không xuất hóa đơn và không cập nhật dữ liệu lên hệ thống quản lý của công ty. Thông qua thủ đoạn trên, bị cáo bị cáo buộc đã chiếm đoạt lượng xăng dầu trị giá hơn 94 tỷ đồng.

Liên quan đến hành vi của Vinh, cơ quan tố tụng xác định toàn bộ số xăng dầu bị chiếm đoạt đã được bán cho Cao Bảo Ngọc (Giám đốc Công ty Việt Trung). Quá trình mua bán, Ngọc được hưởng mức chiết khấu từ 500 đến 1.000 đồng/lít xăng dầu, với tổng số tiền hưởng lợi hơn 4,6 tỷ đồng.

Đại diện Viện kiểm sát xác định Ngọc có vai trò đồng phạm giúp sức cho Hà Ngọc Vinh thực hiện hành vi tham ô tài sản. Viện Kiểm sát đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Bảo Ngọc mức án 7 - 8 năm tù về tội “Tham ô tài sản” và 30 - 36 tháng tù về tội “Trốn thuế”. Tổng hợp hình phạt được đề nghị là 9 năm 6 tháng đến 11 năm tù.