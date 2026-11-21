Được bao quanh bởi những tán rừng xanh của Vườn quốc gia Bạch Mã, Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam II có tổng diện tích hơn 12,7ha, được đầu tư xây dựng với hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ. Trung tâm gồm các khu nhà gấu, khu cách ly, khu bán hoang dã, bệnh viện thú y, khu chế biến thức ăn và không gian giáo dục cộng đồng.

Từ nhiều địa phương trên cả nước, những cá thể gấu lần lượt được vận chuyển về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam II. Phần lớn trong số này từng trải qua thời gian dài bị nuôi nhốt trong những chiếc lồng sắt chật hẹp, thiếu điều kiện vận động và chăm sóc phù hợp. Khi được tiếp nhận, nhiều cá thể có thể trạng suy yếu, mắc các bệnh lý hoặc bị tổn thương về thể chất, hành vi.

Ngay sau khi về trung tâm, gấu được kiểm tra sức khỏe tổng quát, chăm sóc ban đầu và chuyển vào khu cách ly để theo dõi trong khoảng 30 - 45 ngày. Đây là giai đoạn quan trọng nhằm đánh giá thể trạng, phát hiện bệnh lý và xây dựng chế độ chăm sóc, dinh dưỡng phù hợp với từng cá thể.

Những chú gấu mới đến còn được nhân viên chăm sóc bằng các loại thức ăn bổ dưỡng, trong đó có sữa và mật ong, giúp chúng dần ổn định sau quá trình vận chuyển.

Sau thời gian cách ly, tùy tình trạng sức khỏe và khả năng thích nghi, gấu sẽ được chuyển đến các khu vực chăm sóc phù hợp, từng bước làm quen với môi trường bán tự nhiên. Từ những chiếc lồng sắt tù túng, lúc này, chúng có cơ hội đi lại, vận động, khám phá không gian sống rộng rãi hơn, từng bước khôi phục những tập tính tự nhiên đã bị mai một trong thời gian dài bị nuôi nhốt.

Các khu nuôi dưỡng và bán hoang dã được thiết kế nhằm tạo điều kiện để gấu vận động, vui chơi và tiếp xúc với môi trường gần gũi thiên nhiên. Mọi hoạt động chăm sóc, theo dõi sức khỏe và chế độ dinh dưỡng của từng cá thể đều được nhân viên ghi chép, cập nhật thường xuyên.

Đây là chú gấu Smokey được cứu hộ từ Hải Phòng và đưa về Trung tâm vào 6/2025 trong tình trạng gầy gò, nhút nhát. Sau thời gian được chăm sóc, chú gấu đã dần hồi phục sức khỏe và thích nghi với môi trường sống mới.

Theo nhân viên chăm sóc, Smokey có tính cách hiền lành, thân thiện và đặc biệt gắn bó với 2 người bạn Sen và Rizzo. Chú thích thú với những bữa ăn, thường chăm chỉ tìm kiếm từng mẩu thức ăn nhỏ và tha lá chuối, cành cây về hang để vui chơi, làm tổ nghỉ ngơi.

Còn đây là Rizzo, chú gấu được người dân nuôi ở Hải Phòng và giao cho trung tâm vào tháng 5/2025. Cá thể này gây ấn tượng với bộ lông dày, óng mượt, đôi tai nhỏ xinh cùng mảng lông hình lưỡi liềm màu vàng nổi bật trên ngực.

Nhân viên chăm sóc chia sẻ, Rizzo đặc biệt yêu thích những món đồ chơi kích thích bản năng tự nhiên như bao tải gai, chổi rơm và cành lá xanh. Những lúc thư giãn, chú thường cuộn mình ngủ giữa đám cỏ dài hoặc vui đùa với các vật liệu tự nhiên trong khu chăm sóc bán hoang dã.

Ruby được cứu hộ từ Tp.HCM và là 1 trong 2 cá thể gấu chó đầu tiên được đưa về trung tâm vào tháng 4/2026. Ruby có bộ lông vàng đặc trưng ở 2 chân trước nên được nhân viên đặt biệt danh “Sầu Riêng vàng ruộm”. Dù mới về trung tâm, Ruby đã nhanh chóng thích nghi với môi trường mới, đặc biệt yêu thích ôm, cào và chơi đùa với những khúc gỗ, tập tính tự nhiên của loài gấu chó.

Thông tin từ Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam II, hiện trung tâm đang chăm sóc cho 21 cá thể gấu, trong đó có 19 gấu ngựa và 2 gấu chó, và sẽ tiếp tục tiếp nhận từ tất cả các tỉnh thành trên cả nước. Ngoài ra, hiện nay, phòng giáo dục của trung tâm đang đi vào giai đoạn hoàn thiện, giúp trung tâm thực sự có thể trở thành một điểm đến mới trong Vườn Quốc gia Bạch Mã, sẵn sàng chào đón các đoàn khách du lịch, các đoàn học sinh, sinh viên đến tham quan học tập về gấu và thiên nhiên.

Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam II là dự án do Tổ chức Động vật châu Á tài trợ, với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại 10,5 triệu USD. Công trình được xây dựng và đưa vào hoạt động từ cuối năm 2023, hướng đến mục tiêu cứu hộ, chăm sóc, phục hồi các cá thể gấu bị nuôi nhốt, đồng thời góp phần chấm dứt tình trạng nuôi gấu lấy mật tại Việt Nam.