Trong không khí ấm áp, thân tình, thay mặt lãnh đạo địa phương, Chủ tịch UBND xã Avương Trương Công Thanh đã trao tặng lẵng hoa tươi thắm cùng phần quà ý nghĩa đến Trung tá Hồng Minh Hiển và cô giáo Zơrâm Thị Tươi – những người trực tiếp tham gia giảng dạy tại lớp học.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Avương thăm, tặng hoa và chúc mừng tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Avương – những “người thầy đặc biệt” ngày đêm tận tụy đứng lớp.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND xã Trương Công Thanh bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của tập thể Công an xã Avương trong công tác tham mưu, tổ chức các lớp học xóa mù chữ đầy ý nghĩa và thiết thực. Đây không chỉ là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc mà còn góp phần nâng cao dân trí, tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin, chủ động hơn trong đời sống.

Đặc biệt, lãnh đạo xã ghi nhận, cảm kích trước tinh thần tận tụy, trách nhiệm của Trung tá Hồng Minh Hiển và cô giáo Zơrâm Thị Tươi. Không quản ngại đường sá xa xôi, thời tiết khắc nghiệt, các đồng chí đã tự nguyện dành thời gian, công sức và tâm huyết để kiên trì truyền dạy từng con chữ, giúp bà con biết đọc, biết viết tiếng Việt, từng bước nâng cao nhận thức, tự tin hơn trong giao tiếp và sinh hoạt hằng ngày. Qua đó, góp phần tạo nền tảng để người dân tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số tại cơ sở.

Công an xã Avương kiên trì hướng dẫn bà con đồng bào dân tộc thiểu số học đọc, học viết tiếng Việt.

“Qua lớp học nghĩa tình này, chúng ta càng thấm thía rằng sự nghiệp giáo dục không chỉ gói gọn trong phạm vi nhà trường, cũng không phải là trách nhiệm của riêng ngành giáo dục mà hiện diện ngay trong từng nếp nhà, từng thôn và trong mỗi việc làm phục vụ Nhân dân. Bất cứ ai bằng tri thức, trách nhiệm và tấm lòng của mình góp phần giúp người khác biết thêm một điều hay, làm được một việc tốt hơn đều đang chung tay vun đắp cho sự học và sự phát triển của cộng đồng”, Chủ tịch UBND xã Avương Trương Công Thanh nhấn mạnh.

Định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, lãnh đạo UBND xã Avương đề nghị Công an xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ban nhân dân các thôn rà soát, thống kê những trường hợp người dân còn trong độ tuổi lao động, có đủ điều kiện sức khỏe nhưng chưa biết đọc, biết viết để tổ chức các lớp học tiếp theo. Qua đó, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa mù chữ đã đề ra trong năm 2027, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng phát triển.