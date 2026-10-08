Thấm nhuần tinh thần 'Ba Nhất', giữ vững bình yên cơ sở

Quyết làm sạch tội phạm và tệ nạn ma túy

Nhận thức rõ tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy, là “ung nhọt” gây mất ANTT, Công an phường Điện Bàn Bắc đã chủ động tham mưu Đảng ủy phường ban hành Nghị quyết số 09-NQ/ĐU ngày 29/1/2026 và UBND phường ra Kế hoạch số 35/KH-UBND về việc xây dựng phường Điện Bàn Bắc trở thành “phường không ma túy” vào năm 2028. Từ định hướng chiến lược đó, lực lượng Công an phường đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và triển khai ra quân quyết liệt.

Công an phường Điện Bàn Bắc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy cho thanh thiếu niên và học sinh.

Các tổ dân phố trên địa bàn phường Điện Bàn Bắc ký cam kết xây dựng “vùng xanh” về ma túy.

Từ đầu năm 2026 đến nay, liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy, Công an phường Điện Bàn Bắc đã phát hiện 11 vụ, 19 đối tượng; lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 7 đối tượng, cai nghiện tự nguyện 11 đối tượng. Đồng thời phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 63 vụ với 63 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, tổng số tiền phạt gần 100 triệu đồng.

Trong đó, riêng trong đợt cao điểm 45 ngày đêm (từ 5/8 - 20/9) phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, lãnh đạo Công an phường đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng Cảnh sát khu vực và Cảnh sát phòng, chống tội phạm. Kết quả qua cao điểm, lực lượng Công an phường đã test nhanh ma túy cho 600 lượt đối tượng, phát hiện 31 trường hợp dương tính. Bên cạnh đó, đã đấu tranh bắt giữ 4 vụ - 7 đối tượng (trong đó có 2 vụ - 5 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy); quản lý và xử lý nghiêm hàng chục đối tượng khác.

Trung tá Nguyễn Minh Phúc, Trưởng Công an phường Điện Bàn Bắc, cho biết để đạt được những kết quả trên, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Công an TP Đà Nẵng, của Đảng ủy, UBND phường và sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, ngành đoàn thể và quần chúng nhân dân, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an phường xác định phong trào thi đua “Ba Nhất” chính là “kim chỉ nam”, là động lực tinh thần mạnh mẽ thôi thúc mỗi cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các tổ nghiệp vụ thuộc Công an phường Điện Bàn Bắc ký giao ước thi đua triển khai phong trào “Ba Nhất”.

“Tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng sự nghiêm minh trong kỷ luật công tác, tính sắc sảo trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, và trên hết là sự gắn bó máu thịt với nhân dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn xem địa bàn là nhà, xem nhân dân là người thân để lắng nghe, chia sẻ và kịp thời giải quyết mọi vướng mắc ngay từ cơ sở. Chính việc thực hiện thực chất phong trào “Ba Nhất” đã bồi đắp thêm bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm và hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân phường nhà”, Trung tá Nguyễn Minh Phúc bộc bạch.

Phường Điện Bàn Bắc (TP Đà Nẵng) được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số xã Điện Hòa, xã Điện Tiến và phường Điện Thắng Bắc thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam trước đây. Phường Điện Bàn Bắc có vị trí chiến lược, là địa bàn nằm trên tuyến Quốc lộ 1A và tuyến đường ĐT605 - trục đường chính kết nối giữa TP Đà Nẵng (cũ) và tỉnh Quảng Nam (trước sáp nhập), cũng là địa bàn giáp ranh giữa TP Đà Nẵng (cũ) và tỉnh Quảng Nam trước đây. Phường Điện Bàn Bắc có diện tích tự nhiên hơn 36km2, dân số khoảng 31.000 người, với tổng cộng 15 tổ dân phố. Tình hình ANTT trên địa bàn phường thời gian qua cơ bản ổn định, không xảy ra các vụ việc, vụ án phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng, không hình thành các băng ổ nhóm, nhóm tội phạm hoạt động manh động.

Củng cố “thế trận lòng dân” qua những mô hình, hoạt động thiết thực

Không chỉ sắc sảo trong tấn công tội phạm, Công an phường Điện Bàn Bắc còn đi đầu trong việc duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiêu biểu là mô hình “Camera an ninh” với tổng cộng gần 100 camera được lắp đặt tại các ngã ba, ngã tư và khu vực dân cư trọng điểm, trong đó có 20 camera chuyên dụng có khả năng nhận diện và đọc biển kiểm soát phương tiện, tạo nên một mạng lưới giám sát chặt chẽ.

Gần đây nhất, vào chiều 2/10, Công an phường Điện Bàn Bắc đã tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Đồng hành cùng em” tại địa bàn Tổ dân phố Thái Sơn. Mô hình được xây dựng với mục tiêu phát huy vai trò của lực lượng Công an trong đó lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an phường làm nòng cốt trong việc nắm tình hình, gần gũi, lắng nghe, tuyên truyền, giáo dục, hỗ trợ và định hướng đối với thanh thiếu niên, nhất là những trường hợp có nguy cơ vi phạm pháp luật hoặc dễ bị tác động bởi các hành vi, tệ nạn xã hội.

Công an phường Điện Bàn Bắc ra mắt mô hình “Đồng hành cùng em”.

Tổ công tác Công an phường Điện Bàn Bắc đến nhà thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho người đau ốm, khó khăn trong đi lại.

Trung tá Nguyễn Minh Phúc nhấn mạnh: “Công tác phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật được chúng tôi xác định phải thực hiện thường xuyên, liên tục, kiên trì và bằng nhiều giải pháp phù hợp, trong đó lấy giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ và tạo môi trường tích cực cho các em làm trọng tâm. Mỗi cán bộ, đoàn viên được phân công cần thực sự trở thành người đồng hành, gần gũi, chia sẻ và kịp thời hỗ trợ các em khi gặp khó khăn; qua đó góp phần ngăn ngừa nguy cơ vi phạm ngay từ cơ sở”.

Bên cạnh đó, các chương trình, hoạt động mang đậm tính nhân văn cũng được Công an phường Điện Bàn Bắc tiếp tục duy trì hiệu quả như: mô hình “Em nuôi của Đoàn - Mẹ đỡ đầu”; nhận phụng dưỡng trọn đời Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Trọng (trú Tổ dân phố Quang Hiện, phường Điện Bàn Bắc); triển khai công trình thanh niên “Số hóa Địa chỉ đỏ” tại Khu di tích cách mạng Xóm Chín Chủ, ứng dụng mã QR nhằm giới thiệu thông tin, tư liệu lịch sử, góp phần đổi mới công tác giáo dục truyền thống theo hướng chuyển đổi số.

Ngoài ra, từ đầu năm 2026 đến nay, Công an phường còn tổ chức nhiều chương trình, hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc như thăm, tặng thẻ bảo hiểm y tế, dụng cụ học tập cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, qua đó trao 15 thẻ bảo hiểm và 15 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức chương trình “Suất ăn yêu thương”, trao tặng hơn 160 suất cơm đến các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam; thăm, tặng quà em nuôi của Đoàn và các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Trung thu; tham gia các đợt hiến máu tình nguyện do Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện phường phát động…

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Điện Bàn Bắc tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Công an phường Điện Bàn Bắc thăm, tặng quà các em học sinh và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trung tá Nguyễn Minh Phúc chia sẻ thêm, một bước ngoặc lớn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an phường là vào ngày 10/9/2026, Đảng ủy phường Điện Bàn Bắc đã ban hành Quyết định số 372-QĐ/ĐU về việc thành lập Đảng bộ Công an phường trực thuộc Đảng ủy phường Điện Bàn Bắc. Qua đó tạo nền tảng chính trị vững chắc để đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

“Dưới sự lãnh đạo sát sao của Công an thành phố, cấp ủy, chính quyền và tinh thần trách nhiệm cao của tập thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị với ngọn cờ thi đua “Ba Nhất”, chúng tôi nguyện sẽ tiếp tục viết nên những trang sử đẹp, giữ vững trọn vẹn sự bình yên và phồn vinh cho vùng đất quê hương”, Trung tá Nguyễn Minh Phúc, Trưởng Công an phường Điện Bàn Bắc, bày tỏ.