Thảm nhựa và thông xe cầu vượt đường sắt thuộc dự án Quốc lộ 14E

Theo tiến độ, Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E hoàn thành thi công vào cuối tháng 10-2026. Tuy nhiên, công trình gặp không ít khó khăn về mặt tiến độ do thời tiết liên tục mưa. Đến chiều 25-10, các đơn vị đã tiến thảm bê - tông nhựa đoạn cầu vượt đường sắt thuộc địa phận xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng.

Thời gian qua, nút giao đoạn cầu vượt đường sắt gây bức xúc trong dư luận do giao thông đi lại thường xuyên bị ùn tắc; mặt đường thuộc hệ thống hai bên đường gom thường xuyên sình lầy, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông.

Công nhận vệ sinh hệ thống mặt cầu trước thi tiến hành thảm nhựa. Đây là công đoạn rất quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng bê - tông nhựa cũng như tính chất an toàn của công trình.

Trước đó, để giảm tải hệ phương tiện đi lại của hai đường gom do ảnh hưởng của mưa, Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung đã cho phép các loại xe máy, ô tô lưu thông qua cầu. Tuy nhiên, việc các phương tiện đi lại quá nhiều cũng gặp nhiều bất cập về tính an toàn.

Sau khoảng thời gian nắng ráo, chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu tập trung thiết bị, nhân công để đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt khẩn trương thảm bê - tông nhựa.

Chiều 25-10, hàng chục xe tải đã được tập kết để chở bê - tông nhựa cùng các phương tiện cơ giới khác nhằm hoàn thành việc thảm lớp 1 của cây cầu vượt đường sắt.

Sau khi hoàn thành việc thảm nhựa, chủ đầu tư sẽ tiến hành hoàn thiện các hệ thống cảnh báo giao thông nhằm đảm bảo các điều kiện để thông xe.

Hệ thống đường gom hai bên thời gian qua liên tục bị ùn ứ giao thông, đặc biệt khoảng thời gian xuất hiện mưa thường xuyên. Tại các giờ cao điểm cùng với việc dừng chờ tàu hỏa, hàng trăm phương tiện đã không thể di chuyển, thậm chí bị lún, sa lầy.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E đã hoàn thành hơn 90% khối lượng. Thời gian qua, đoạn cầu vượt đường sắt là nút thắt lớn nhất của dự án do ảnh hưởng của giải phóng mặt bằng, xe trọng tải lớn di chuyển liên tục, đặc biệt thời tiết thường xuyên có mưa nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ.

Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung tiếp tục thảm nhựa đoạn 2 đầu cầu. Theo đó, cầu vượt đường sắt sẽ thông xe vào ngày 26-10-2026; song song triển khai thi công hệ thống hai đường gom.