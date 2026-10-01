Thẩm mỹ mắt: Khi uy tín bác sĩ và quy trình an toàn là yếu tố ưu tiên

Theo các chuyên gia, kết quả của ca phẫu thuật tạo hình mí không chỉ phụ thuộc vào kỹ thuật mà còn phụ thuộc vào quá trình thăm khám, chỉ định đúng và tay nghề của bác sĩ thực hiện. Đây là lý do nhiều khách hàng ưu tiên lựa chọn cơ sở có đội ngũ bác sĩ được cấp phép hành nghề, quy trình vô trùng và theo dõi sau phẫu thuật đầy đủ.

Thăm khám và đánh giá cấu trúc mắt là bước quan trọng để bác sĩ tư vấn phương án tạo hình phù hợp từng khách hàng.

Tại Thanh Hằng Beauty Medi, khách hàng được bác sĩ trực tiếp tư vấn và xây dựng phương án phù hợp cấu trúc mắt, tình trạng lão hóa và mong muốn của từng người. Trong lĩnh vực phẫu thuật mắt, ThS.BS Kim In Chul (Hàn Quốc) là bác sĩ thường xuyên hợp tác chuyên môn với đơn vị trong đợt khám và điều trị theo đúng quy định. Hoạt động khám, tư vấn và phẫu thuật đều được thực hiện theo giấy phép và quy định hiện hành.

ThS.BS Kim In Chul (Hàn Quốc) trong hoạt động chuyên môn tại Thanh Hằng Beauty Medi.

Đại diện Thanh Hằng Beauty Medi cho biết đơn vị theo đuổi triết lý tạo hình mắt hài hòa gương mặt, hạn chế chạy theo xu hướng, ưu tiên sự cân đối và vẻ đẹp tự nhiên. Bên cạnh kỹ thuật, quy trình chăm sóc trước và sau phẫu thuật cũng được chú trọng nhằm hỗ trợ quá trình hồi phục.

Trải qua 16 năm hoạt động, Thanh Hằng Beauty Medi xây dựng định hướng phát triển dựa trên chuyên môn, quy trình an toàn và sự minh bạch trong dịch vụ. Đây là yếu tố được nhiều khách hàng quan tâm khi lựa chọn cơ sở thực hiện dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ.

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