Tham mưu trưởng Không quân Ấn Độ nói về tiến độ mua sắm tiêm kích Su-57

Tham mưu trưởng Không quân Ấn Độ (IAF) - Tướng Amar Preet Singh trong cuộc trả lời phỏng vấn gần nhất cho biết, quyết định về việc mua sắm tiêm kích Su-57 thế hệ thứ năm của Nga vẫn chưa được đưa ra.

Theo ấn phẩm Rossiyskaya Gazeta, lãnh đạo Quân đội Ấn Độ cho biết điều này trong một cuộc họp báo nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Không quân Ấn Độ, buổi lễ chính thức diễn ra vào hôm 8/10.

Vấn đề mua sắm thêm chiến đấu cơ trở nên cấp bách khi ông Singh thừa nhận số lượng phi đội tiêm kích trong IAF hiện đã giảm xuống còn chưa đến 30 sau khi loại biên các máy bay MiG-21, trong khi số lượng cần thiết là 42 phi đội.

Trước tình hình trên, New Delhi dự kiến ​​sẽ tăng cường lực lượng tác chiến trên không hàng năm với 36 - 40 tiêm kích mới trong vài năm tới. Trọng tâm sẽ là sản xuất và phát triển các máy bay chiến đấu nội địa như Tejas và AMCA.

Bên cạnh đó, một hợp đồng giá trị rất lớn để mua 114 tiêm kích Rafale do Pháp sản xuất cũng đang được xem xét, và theo ông Singh, thương vụ này có khả năng sẽ được ký kết trong năm tài chính 2026.

Tham mưu trưởng Không quân Ấn Độ cũng kỳ vọng, IAF sẽ nhận thêm 12 máy bay chiến đấu hạng nặng Su-30MKI nâng cấp trong vòng 2 năm tới, chúng sẽ được lắp ráp tại nước này theo giấy phép của Nga.

Còn đối với tiêm kích Su-57, ông Singh xác nhận Nga đã đưa ra lời đề nghị, đồng thời cho biết IAF cần xem xét khả năng mua sắm các máy bay chiến đấu hiện đại, "nếu đối thủ của chúng ta đang đưa vào trang bị tiêm kích thế hệ thứ năm".

Theo giới chuyên gia, Tham mưu trưởng Không quân Ấn Độ rõ ràng đang lo ngại trước thông tin cho biết Pakistan có thể mua tới 40 tiêm kích tàng hình J-35 tiên tiến của Trung Quốc.

Theo thông tin của tờ Rossiyskaya Gazeta, trước đó Ấn Độ đã xem xét mua 40 máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57, khi có nhiều tiếng nói ủng hộ trong nước.

Các nhà chức trách quốc gia Nam Á coi việc mua Su-57 là "lựa chọn khả thi nhất" cho không quân nước này, xét đến đề nghị chuyển giao công nghệ và sản xuất tại chỗ được Moskva dành cho New Delhi.

Cụ thể, Nga đã đưa ra cho Ấn Độ những điều khoản chưa từng có tiền lệ về hợp tác kỹ thuật quân sự, bao gồm cả việc cùng sản xuất Su-57 tại đất nước Nam Á này, cùng với chuyển giao nhiều công nghệ nhạy cảm.

Cách tiếp cận như vậy hoàn toàn phù hợp với chương trình "Sản xuất tại Ấn Độ" mà chính quyền Thủ tướng Narendra Modi theo đuổi.

Hindustan Aeronautics Limited (HAL) - công ty đã sản xuất tiêm kích Su-30MKI theo giấy phép của Nga trong những năm gần đây được coi là ứng cử viên hàng đầu cho việc lắp ráp Su-57 tại Ấn Độ, theo ấn phẩm Rossiyskaya Gazeta.

Nhưng cần nói thêm, cách đây chỉ một tháng, New Delhi vẫn khẳng định sẽ không mua Su-57, bởi nhận thấy chiến đấu cơ này chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đặt ra, để nhận được hợp đồng, rõ ràng Moskva cần phải cố gắng nhiều hơn, đặc biệt là cải tiến kỹ thuật.