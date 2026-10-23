Tham mưu thành lập Tổ công tác liên ngành liên quan đến quốc lộ 14D

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng thống nhất chủ trương thành lập Tổ công tác liên ngành của thành phố do đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng làm Tổ trưởng để phối hợp với Tổ công tác liên ngành tỉnh Sê Kông (Lào) triển khai việc khảo sát, kiểm tra song phương trên thực địa và thực nghiệm các phương án liên quan phân luồng giao thông trong thời gian thi công Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D để báo cáo, đề xuất với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và lãnh đạo tỉnh Sê Kông xem xét quyết định theo quy định.

Thành viên tham gia Tổ công tác liên ngành của thành phố gồm có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố, Công an thành phố, Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Chi cục Hải quan Khu vực XII, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Nam Giang.

Sở Xây dựng được Chủ tịch UBND thành phố giao chủ trì, tham mưu trình UBND thành phố ban hành quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành nói trên; hoàn thành trong ngày 23/10/2026.