Thăm Mường Chọng, bản làng của đồng bào dân tộc Thái nơi rẻo cao

Bên cạnh lợi thế về tự nhiên, Mường Chọng còn sở hữu một không gian văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ, trở thành một phần của sản phẩm du lịch cộng đồng. Đây cũng là cách để văn hóa truyền thống tiếp tục sống trong cộng đồng thay vì chỉ được tái hiện trong những dịp lễ hội.

Câu lạc bộ văn hóa dân gian bản Chọng Bùng trở thành một phần của sản phẩm du lịch cộng đồng. Ảnh: Trịnh Duy Hưng - TTXVN

Du khách Mường Chọng được thưởng thức nhiều ẩm thực mang đậm hương vị núi rừng miền tây xứ Nghệ. Ảnh: Trịnh Duy Hưng - TTXVN

Câu lạc bộ văn hóa dân gian bản Chọng Bùng trở thành một phần của sản phẩm du lịch cộng đồng. Ảnh: Trịnh Duy Hưng - TTXVN

Đến Mường Chọng, du khách được hòa mình vào không gian văn hóa đậm bản sắc dân tộc Thái. Ảnh: Trịnh Duy Hưng - TTXVN

Đến Mường Chọng, du khách được hòa mình vào không gian văn hóa đậm bản sắc dân tộc Thái. Ảnh: Trịnh Duy Hưng - TTXVN

Đến Mường Chọng, du khách được hòa mình vào không gian văn hóa đậm bản sắc dân tộc Thái. Ảnh: Trịnh Duy Hưng - TTXVN

Đến Mường Chọng, du khách được hòa mình vào không gian văn hóa đậm bản sắc dân tộc Thái. Ảnh: Trịnh Duy Hưng - TTXVN