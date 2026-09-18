Thăm Mường Chọng, bản làng của đồng bào dân tộc Thái nơi rẻo cao
Từ những bản làng nghèo của đồng bào dân tộc Thái nơi vùng rẻo cao, xã Mường Chọng tỉnh Nghệ An đã "thay da đổi thịt" nhờ mô hình du lịch cộng đồng. Mường Chọng hôm nay đã trở thành một điểm đến văn hóa - sinh thái, nơi gìn giữ bản sắc và mở lối thoát nghèo bền vững cho cộng đồng.
Bên cạnh lợi thế về tự nhiên, Mường Chọng còn sở hữu một không gian văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ, trở thành một phần của sản phẩm du lịch cộng đồng. Đây cũng là cách để văn hóa truyền thống tiếp tục sống trong cộng đồng thay vì chỉ được tái hiện trong những dịp lễ hội.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://dulich.thethaovanhoa.vn/tham-muong-chong-ban-lang-cua-dong-bao-dan-toc-thai-noi-reo-cao-20260918161719957.htm