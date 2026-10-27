Thầm lặng nghề điều dưỡng

Là nơi thu dung, điều trị các bệnh nhân nặng, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) là nơi tiếp nhận những bệnh nhân đứng giữa ranh giới giữa sinh tử vô cùng mỏng manh. Phần lớn người bệnh đang trong tình trạng mất khả năng vận động tự chủ, hoặc hôn mê có thể diễn biến nguy kịch bất kỳ lúc nào.

Áp lực cao đó đặt lên vai người điều dưỡng một trách nhiệm đặc biệt, phải túc trực 24/24 giờ để thực hiện chăm sóc toàn phần, từ vệ sinh cá nhân, hỗ trợ dinh dưỡng qua ống xông đến kỹ thuật xoay trở phòng chống lở loét. Bên cạnh công tác chăm sóc thiết yếu, người điều dưỡng trực tiếp vận hành và theo dõi hệ thống thiết bị y tế chuyên sâu như máy thở, máy lọc máu liên tục, máy theo dõi chỉ số sinh tồn để kịp thời phát hiện những thay đổi dù là nhỏ nhất.

Điều dưỡng khoa Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc chăm sóc người bệnh.

Ngay cả khi màn đêm buông xuống, bệnh nhân đã chìm vào giấc ngủ, các điều dưỡng vẫn phải duy trì sự tập trung cao độ để nhận diện sớm dấu hiệu chuyển biến bất thường của bệnh nhân, kịp thời báo động và phối hợp với bác sĩ xử trí hiệu quả. Nhịp làm việc áp lực cao ấy đòi hỏi các điều dưỡng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc sự bền bỉ, tinh thần trách nhiệm cùng sự tỉnh táo tuyệt đối trong từng ca trực.

Để đáp ứng tốt hơn yêu cầu điều trị ngày càng cao, hằng tháng, hằng quý, khoa đều đặn tổ chức các buổi đào tạo, đào tạo lại và bình hồ sơ chăm sóc. Đồng thời, lực lượng điều dưỡng cũng được cử đi đào tạo tại các cơ sở y tế cấp Trung ương để tiếp nhận và triển khai thành thạo nhiều kỹ thuật mới, hiện đại như nội soi phế quản hay lọc máu liên tục, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị cho người bệnh.

Hiện nay, cả khoa có 13 điều dưỡng, trong đó 8 nữ điều dưỡng, hầu hết đều đã lập gia đình. Mang trên vai trách nhiệm của người vợ, người mẹ với biết bao lo toan cuộc sống thường nhật, các chị vẫn gác lại riêng tư, nỗ lực vẹn toàn giữa việc nhà và việc khoa, túc trực bên giường bệnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Trăn trở với công việc, chị Đặng Thị Phượng, Điều dưỡng trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc chia sẻ: “Khi đã chọn nghề điều dưỡng, chúng tôi lường trước những khó khăn, vất vả phải đối mặt. Công việc này không chỉ cần nhiệt huyết, tình yêu thương người bệnh mà còn đòi hỏi sức khỏe bền bỉ. Rất may mắn, chúng tôi luôn nhận được sự đồng cảm, thấu hiểu và chia sẻ lớn từ gia đình. Chính điểm tựa vững chắc ấy giúp các điều dưỡng yên tâm dành trọn thời gian, tâm huyết cho công việc, túc trực chăm sóc bệnh nhân không kể ngày đêm.”

Điều dưỡng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh chăm sóc bệnh nhi.

Điều dưỡng là một nghề thật đặc biệt. Họ không chỉ chăm sóc sức khỏe thể chất mà còn âm thầm đồng hành, nâng đỡ tinh thần cho người bệnh trong những thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời. Dù làm việc ở những khoa, phòng khác nhau với những áp lực riêng biệt, nhưng họ đều có chung sự tận tâm, lòng nhân hậu và tình yêu nghề lặng thầm phía sau màu áo trắng.

Với các điều dưỡng Khoa Nhi (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), công việc chăm sóc không chỉ cần chuyên môn vững vàng mà còn đòi hỏi sự kiên nhẫn và tấm lòng của một người mẹ. Bởi bệnh nhi chưa thể tự diễn đạt rõ ràng sự đau đớn hay khó chịu của bản thân, đòi hỏi điều dưỡng phải luôn nhạy bén quan sát, tỉ mỉ trong từng thao tác và ứng biến linh hoạt với tâm lý của trẻ theo từng độ tuổi.

Tại đơn nguyên Sơ sinh, nơi tiếp nhận các bé sinh non, nhẹ cân, suy hô hấp hay nhiễm trùng sơ sinh, sự cẩn trọng càng được đặt lên hàng đầu. Từ việc kiểm soát nhiệt độ lồng ấp, vận hành hệ thống thở máy, cho đến mỗi kỹ thuật tiêm truyền trên những mảng tĩnh mạch nhỏ như sợi chỉ. Do đó, bên cạnh công tác chuyên môn, các điều dưỡng còn kiên nhẫn đồng hành, hướng dẫn người mẹ phương pháp Kangaroo (da kề da) và cách chăm sóc trẻ đúng quy chuẩn.

Chị Lò Thị Hương, người nhà bệnh nhi chia sẻ: “Thấy các điều dưỡng không chỉ tận tình thăm khám, tiêm truyền nhẹ nhàng mà còn luôn ân cần giải thích, hướng dẫn từng chút một từ cách cho con ăn, giữ ấm đến theo dõi nhiệt độ. Sự chu đáo và tận tâm của các chị giúp gia đình tôi an tâm hơn rất nhiều.”

Điều dưỡng theo dõi các chỉ số của trẻ tại Đơn nguyên Sơ sinh.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện có 274 điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, trong tổng số trên 500 nhân lực toàn đơn vị. Mỗi khối, khoa đều có những đặc thù công việc riêng, từ khâu tiếp đón ban đầu, lấy mẫu xét nghiệm, kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn cho đến việc hướng dẫn tận tình các thủ tục hành chính, chuyển tuyến, thanh toán bảo hiểm y tế cũng như phổ biến quy định, nội quy khoa phòng cho người bệnh và người nhà. Bên cạnh đó, lực lượng điều dưỡng cũng là nòng cốt trong công tác kiểm soát, phòng ngừa nhiễm khuẩn sau phẫu thuật và lây nhiễm chéo, góp phần duy trì môi trường điều trị an toàn cho người bệnh.

Bác sĩ Đỗ Tiến Lập, Phó Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) chia sẻ: Bác sĩ là người ra y lệnh về chuyên môn thì điều dưỡng là người chăm sóc gần như toàn diện đối với bệnh nhân và hỗ trợ tích cực cho bác sĩ trong vấn đề thực hiện đúng và đủ các y lệnh. Nhờ việc thực hiện đúng và đủ y lệnh của bác sĩ, chăm sóc ân cần, chu đáo của điều dưỡng sẽ làm tăng hiệu quả điều trị, giúp người bệnh sớm khỏe mạnh. Điều dưỡng không phải là cánh tay hỗ trợ, mà chính là những người đồng hành không thể thiếu của bác sĩ trên hành trình điều trị và bảo vệ sức khỏe cho người bệnh.

Giữa áp lực thường nhật trong môi trường đặc thù của ngành Y, những người điều dưỡng vẫn tựa như những bông hoa lặng thầm tỏa hương. Qua từng ca trực xuyên đêm, từng thao tác chăm sóc ân cần, mỗi điều dưỡng đã trao đi hy vọng cho người bệnh và góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, thực hiện sứ mệnh cao quý trên hành trình chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.