Bà Hà Thị Lý (bìa phải) hỗ trợ hội viên, phụ nữ lựa chọn áo dài tại Tuần lễ Áo dài 0 đồng do Hội Liên hiệp phụ nữ phường Trảng Dài tổ chức.

Điều đặc biệt là ngay cả khi phải đối mặt với những thử thách về sức khỏe, bà vẫn đau đáu với công việc chung, với phong trào phụ nữ ở khu dân cư. Với bà, niềm vui không chỉ là được sống cho riêng mình, mà chính là được góp sức, được sẻ chia để cộng đồng ngày càng gắn kết.

Nhiều thập kỷ gắn bó với phong trào phụ nữ

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên), 17 tuổi bà Hà Thị Lý rời gia đình đến tỉnh (nay là thành phố) Quảng Ninh lập nghiệp. Tại đây, bà làm công việc cấp dưỡng - phục vụ bữa ăn cho công nhân ngành mỏ và gắn bó với công việc này gần 30 năm.

Bà Lý cho biết: “Tôi không chỉ làm nhiệm vụ cấp dưỡng mà còn tham gia các hoạt động phong trào tại doanh nghiệp. 24 tuổi, tôi được phân công phụ trách công tác nữ công của đơn vị”. Với tâm niệm đã nhận nhiệm vụ thì phải cố gắng thực hiện đến nơi đến chốn, bà Lý luôn cố gắng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ công nhân.

Năm 2006 - sau gần 30 năm cống hiến, bà Lý nghỉ hưu. Chừng ấy năm cống hiến, tưởng rằng bà sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi, nhưng “ngọn lửa” nhiệt huyết với hoạt động phong trào trong bà chưa bao giờ nguội tắt, mà được nối dài bởi công tác hội và phong trào phụ nữ ở khu dân cư.

Theo chia sẻ của bà Lý, năm 2011, bà chuyển từ Quảng Ninh vào Đồng Nai sinh sống để được gần các con. Ngay khi ổn định cuộc sống tại nơi ở mới, bà tiếp tục tham gia các hoạt động của địa phương. Ban đầu, bà chỉ tham gia với vai trò là hội viên.Với sự nhiệt tình, năng nổ và tinh thần trách nhiệm, chỉ sau khoảng 1 năm, bà được cấp ủy, hội viên, phụ nữ tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng Tổ phụ nữ, rồi đến Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu phố.

Nhớ lại những ngày đầu đảm nhận nhiệm vụ Chi hội trưởng, bà Lý kể: “Địa bàn khu phố rộng, số lượng phụ nữ đông nhưng phần lớn là công nhân làm việc tại các doanh nghiệp. Đặc thù công việc theo ca, thời gian sinh hoạt không ổn định khiến việc tập hợp hội viên và triển khai hoạt động hội gặp nhiều trở ngại. Để tiếp cận chị em, vào buổi tối, tôi và một số chị em trong ban cán sự phối hợp với Tổ trưởng Tổ nhân dân để nắm danh sách, tìm hiểu hoàn cảnh và tiếp cận từng nhóm phụ nữ. Nhờ sự kiên trì ấy, nhiều tổ phụ nữ lần lượt được thành lập”. Để có kinh phí hoạt động, bà Lý chủ động vận động những hội viên có điều kiện kinh tế và các cá nhân hảo tâm cùng chung tay đóng góp.

Bà Hà Thị Lý là cán bộ hội tận tụy, trách nhiệm và luôn hết lòng với công tác hội và phong trào phụ nữ. Mặc dù đang phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo nhưng không làm vơi đi nhiệt huyết, tình yêu của bà đối với công tác hội. Với tinh thần lạc quan, nghị lực sống mạnh mẽ và trái tim luôn hướng về phong trào, bà Lý là tấm gương truyền cảm hứng, lan tỏa năng lượng tích cực đến những người xung quanh…

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Trảng Dài HUỲNH THỊ TRÚC GIANG

Xây dựng những mô hình mới

Nhiệt tình, năng nổ với phong trào là thế nhưng ít ai biết rằng bà Lý đã từng phải đối mặt với những thử thách lớn về sức khỏe. Năm 2022, bà phát hiện mắc bệnh ung thư. Thay vì bi quan bà lại động viên mình cố gắng điều trị. Sau phẫu thuật, điều trị bằng hóa chất, sức khỏe của bà dần ổn định và chỉ sau một thời gian ngắn, bà đã trở lại với công tác hội và phong trào phụ nữ.

Có những ngày vừa truyền xong hóa chất vào buổi sáng, buổi chiều bà đã tham gia cuộc họp do Hội Liên hiệp phụ nữ phường hoặc khu phố tổ chức. Đồng thời tích cực tìm tòi, đổi mới hoạt động, xây dựng những mô hình mới nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của hội viên.

Một trong những mô hình thiết thực đang được chi hội triển khai là mô hình Phân loại chất thải rắn có khả năng tái chế, tái sử dụng tại nguồn, góp phần hình thành thói quen phân loại rác, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh trong hội viên, phụ nữ và cộng đồng dân cư.

Với mong muốn tạo thêm sân chơi để hội viên, phụ nữ giao lưu, học tập, nâng cao kiến thức, bà Lý vận động thành lập mô hình Câu lạc bộ Ngoại ngữ với cộng đồng, mô hình Chợ số… Trong đó, mô hình Chợ số đã góp phần kết nối những hội viên, phụ nữ đang tham gia trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ. Hội viên, phụ nữ khi tham gia mô hình này sẽ được chi hội hỗ trợ quảng bá sản phẩm, hướng dẫn bán hàng trên các nền tảng số nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh…

Sự gắn bó, tinh thần trách nhiệm và những việc làm thiết thực của bà Lý đã và đang góp phần lan tỏa phong trào phụ nữ tại địa phương, tiếp thêm động lực để hội viên cùng chung tay xây dựng tổ chức hội vững mạnh.