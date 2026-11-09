Thăm làng cổ Đông Sơn vào mùa du lịch cuối năm

Nằm bên bờ Nam sông Mã, tựa lưng vào chân núi Cánh Tiên và cạnh cầu Hàm Rồng lịch sử, làng cổ Đông Sơn từ lâu đã trở thành một điểm đến mang dấu ấn riêng trong hành trình khám phá văn hóa xứ Thanh.

Những ngày cuối năm, khi tiết trời chuyển lạnh, làng cổ dường như càng trở nên hoài cổ và bình yên. Phía sau những con đường hiện đại là một không gian khác biệt, nơi thời gian như chậm lại giữa những bức tường đá phủ rêu, con đường gạch đỏ len qua từng ngõ nhỏ và những hàng cây rợp bóng.

Bước chân vào làng, điều dễ nhận thấy là sự tĩnh lặng hiếm có. Xe máy xuất hiện không nhiều, ô tô hầu như không đi vào những con ngõ nhỏ. Đặc biệt, những con ngõ ở đây không mang những cái tên thông thường mà được đặt theo bốn giá trị: Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng. Theo các bậc cao niên trong làng, Nhân, Nghĩa là biểu tượng cho quan văn, còn Trí, Dũng tượng trưng cho quan võ.

Miếu thờ Đệ Nhị Thần Hoàng Trịnh Thế Lợi nằm trên gò cao nhất của làng. Ông là Cẩm hoa thị vệ đời Lê, người có công lập nên làng cổ Đông Sơn. Miếu thờ là nơi người dân gửi gắm lòng tri ân, tưởng nhớ người có công với vùng đất.

Một trong những điều làm nên sức hấp dẫn của làng cổ Đông Sơn chính là hệ thống 12 ngôi nhà cổ còn được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Trong số đó, ngôi nhà của ông Lương Trọng Duệ nằm ở ngõ Trí là một công trình tiêu biểu. Năm 2006, ngôi nhà được công nhận là di tích lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh.

Giữa không gian nhà cổ, mỗi vật dụng, mỗi chi tiết kiến trúc đều mang theo dấu ấn của thời gian. Chính sự hiện diện của những nếp nhà cũ đã giúp cho du khách tham quan hình dung phần nào cuộc sống của cha ông, từ cách dựng nhà, bài trí không gian đến việc gìn giữ những giá trị gia đình qua nhiều thế hệ.

Rời những con ngõ nhỏ, du khách có thể tìm đến chùa Đông Sơn, hay Đông Sơn Cổ tự, một không gian tâm linh gắn bó với đời sống tinh thần của người dân địa phương. Ngôi chùa có nguồn gốc từ thời Trần, trải qua nhiều biến thiên và những lần trùng tu, chỉnh sửa để thích nghi với thời gian, gìn giữ không gian thờ tự.

Trong tiết trời cuối năm, ghé thăm chùa, dâng nén hương thơm và thong thả vãn cảnh cũng là một trải nghiệm mang đến cảm giác thư thái. Không gian tĩnh lặng nơi cửa Phật như giúp con người tạm gác những bộn bề thường nhật, tìm lại sự an yên.

Khi năm cũ dần khép lại, nếu muốn tìm một khoảng lặng giữa nhịp sống tất bật, hãy thử một lần đến với làng cổ Đông Sơn. Đi qua những con ngõ nhỏ, dừng chân bên một mái nhà trăm tuổi hay lặng ngắm dòng sông Mã từ phía chân núi Cánh Tiên, du khách sẽ cảm nhận được vẻ đẹp rất riêng của miền đất này. Một vẻ đẹp không ồn ào mà lặng lẽ neo lại trong lòng người bằng những hoài niệm, thân thương và bền bỉ cùng năm tháng.