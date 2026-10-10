Thảm kịch trên đường đua marathon: VĐV 24 tuổi gục ngã qua đời ngay sau khi trao nụ hôn cho vợ

Vào ngày 4/10, trong lúc tranh tài tại giải chạy nổi tiếng Portland Marathon (Mỹ), Trey Lara bất ngờ ngã quỵ chỉ ít phút sau khi ghé vào bên đường để hôn vợ. Theo thông tin từ gia đình, nguyên nhân khiến Trey Lara qua đời là do gặp phải sự cố tim mạch nghiêm trọng.

Trang People cho hay, Trey Lara đã gục ngã ở cột mốc 20 dặm (32 km) vì “ngừng tim đột ngột”. Sau đó, anh đã được đưa tới bệnh viện nhưng không qua khỏi. Vợ của Trey Lara, Audrey, tiết lộ rằng anh ấy đã mỉm cười khi hôn cô ở cột mốc 18 dặm (29 km).

Trey Lara hạnh phúc bên vợ trước khi qua đời. Ảnh: Instagram

Audrey xót xa hồi tưởng: "Lúc đó trông anh ấy vẫn rất ổn. Tôi di chuyển xe đến vạch đích để cùng gia đình chờ đợi giây phút anh ấy hoàn thành chặng đua. Sự ra đi của anh ấy khiến tôi vô cùng đau đớn và đến giờ vẫn không thể tin đây là sự thật. Nhắm mắt lại, nhiều lúc tôi vẫn nghĩ anh ấy sẽ xuất hiện bên cạnh mình khi thức dậy vào sáng hôm sau".

Audrey cho biết chồng mình hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh nền nào trước khi bước vào cuộc thi. Tuy nhiên đây chưa phải kết luận y khoa loại trừ những bất thường tiềm ẩn. Trey Lara đã bắt đầu tập luyện trong nhiều tháng trước giải đấu.

Audrey nghẹn ngào chia sẻ thêm rằng anh luôn xem chạy bộ là phương pháp giải tỏa áp lực và thư giãn yêu thích, nên cô thật không ngờ thảm kịch lại bất ngờ ập đến với gia đình. Anh là tình yêu lớn nhất của đời cô và sẽ luôn như vậy, đồng thời cô tin rằng hai người rồi sẽ có ngày gặp lại.

VĐV hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh nền nào trước khi bước vào cuộc thi.

Theo đài FOX, Trey Lara là mục sư phụ trách thanh thiếu niên. Anh qua đời chỉ vài ngày trước sinh nhật lần thứ 25.

Thông tin từ đài KGW cho biết, ban tổ chức giải Portland Marathon đã xác nhận về một ca cấp cứu y tế diễn ra trong sự kiện nhưng từ chối chia sẻ thêm thông tin chi tiết về nam vận động viên. Ông Crystian Kumnick, Giám đốc điều hành đơn vị tổ chức Motiv Sports, bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới đội ngũ hỗ trợ cùng lực lượng cứu hộ vì đã kịp thời có mặt giúp đỡ vận động viên.

Một chiến dịch gây quỹ GoFundMe đã được lập ra để hỗ trợ gia đình Trey Lara trong thời gian khó khăn này. Trang này đã quyên góp được gần 60.000 USD.

Trey Lara tham gia tập luyện nhiều tháng trước cuộc thi. Ảnh: Instagram

Giải thích về chuyên môn, Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho biết hiện tượng ngừng tim xảy ra khi tim đột ngột mất khả năng bơm máu hiệu quả, bắt nguồn từ việc rối loạn hoạt động điện. Tình trạng này hoàn toàn khác với nhồi máu cơ tim - hiện tượng xảy ra khi dòng máu lưu thông đến cơ tim bị tắc nghẽn.