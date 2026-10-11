Thảm kịch ngoài khơi Djibouti, hơn 200 người thiệt mạng và mất tích

Người di cư trên trên thuyền ở ngoài khơi. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Ngày 11/10, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết ít nhất 109 người di cư, trong đó có 15 trẻ em, thiệt mạng và khoảng 116 người mất tích trong vụ chìm thuyền ngoài khơi Djibouti đêm 8, rạng sáng 9/10.

Theo những người sống sót, chiếc thuyền chở khoảng 350 người từ Djibouti tới Yemen đã bị lật ở phía Bắc thị trấn Obock. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 52 nam giới, 42 phụ nữ và 15 trẻ em. Hơn 80 người sống sót đều mang quốc tịch Ethiopia.

IOM đang hỗ trợ những người sống sót tại một trung tâm dành cho người di cư ở Obock, đồng thời phối hợp với nhà chức trách Djibouti cung cấp trợ giúp khẩn cấp. Hoạt động tìm kiếm, cứu nạn vẫn tiếp tục được triển khai.

Tuyến đường qua eo biển Bab el-Mandeb tới Yemen là một hành trình mà nhiều người di cư từ Ethiopia và Somalia lựa chọn để tìm cách đến các nước Vùng Vịnh kiếm việc làm.

Theo IOM, hơn 900 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trên tuyến biển này trong năm 2025. Tổ chức này kêu gọi các nhà tài trợ và đối tác tăng hỗ trợ cho công tác cứu nạn và ứng phó của Djibouti./.