Thảm kịch lũ lụt tại Nepal: Nhiều tuyến đường bị xóa sổ, hơn 100 du khách nước ngoài mắc kẹt
Hơn 100 du khách nước ngoài bị mắc kẹt tại các cung đường trekking nổi tiếng ở Nepal sau khi lũ lớn cuốn trôi nhiều cầu cống và đường mòn, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn.
Dù nước lũ đang rút và chưa ghi nhận trường hợp tử vong, công tác cứu hộ vẫn được khẩn trương triển khai trước nguy cơ thiên tai tiếp tục gây hậu quả nghiêm trọng.
Mời quý vị và các bạn xem video dưới đây:
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tham-kich-lu-lut-tai-nepal-nhieu-tuyen-duong-bi-xoa-so-hon-100-du-khach-nuoc-ngoai-mac-ket-169261013064504755.htm