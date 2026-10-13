Thảm kịch lũ lụt tại Nepal: Nhiều tuyến đường bị xóa sổ, hơn 100 du khách nước ngoài mắc kẹt

Dù nước lũ đang rút và chưa ghi nhận trường hợp tử vong, công tác cứu hộ vẫn được khẩn trương triển khai trước nguy cơ thiên tai tiếp tục gây hậu quả nghiêm trọng.

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