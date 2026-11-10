Tham khảo chính trị Việt Nam-Venezuela lần thứ XI

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Ngoại thương Venezuela Eduardo Ramirez đồng chủ trì phiên Tham khảo chính trị lần thứ XI giữa hai Bộ, ngày 10/11, tại Hà Nội. (Ảnh: Quang Hòa)

Tại phiên Tham khảo chính trị, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Đặng Hoàng Giang đã chia sẻ cập nhật thông tin về tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam gần đây và định hướng phát triển thời gian tới.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang khẳng định, Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với các nước Mỹ Latinh, trong đó Venezuela là một trong những nước đối tác quan trọng hàng đầu. Để quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa, Thứ trưởng đề nghị hai bên phát huy các cơ chế hợp tác sẵn có, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, tận dụng tốt các cơ hội mới để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như dầu khí, viễn thông, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo, du lịch…

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Ngoại thương Eduardo Ramirez, bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu quan trọng về kinh tế, xã hội và đối ngoại của Việt Nam đạt được trong 40 năm Đổi mới và tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thành công hai mục tiêu 100 năm vào năm năm 2030 và năm 2045.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang khẳng định, Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với các nước Mỹ Latinh, trong đó Venezuela là một trong những nước đối tác quan trọng hàng đầu. (Ảnh: Quang Hòa)

Thông tin về tình hình Venezuela và những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội gần đây của Chính phủ, Thứ trưởng Eduardo Ramirez khẳng định Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez và Chính phủ Venezuela luôn coi trọng và ưu tiên tăng cường quan hệ với Việt Nam, đối tác quan trọng tại châu Á - Thái Bình Dương; quyết tâm củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác với Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của mỗi nước. Venezuela sẵn sàng đóng vai trò cửa ngõ để Việt Nam phát triển quan hệ với khu vực Mỹ Latinh.

Hai Thứ trưởng đánh giá quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Venezuela đã phát triển tích cực, nổi bật gần đây là chuyến thăm Venezuela của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài trung vào tháng 6/2026 với việc hai bên đã thống nhất Chương trình nghị sự song phương giai đoạn 2026-2030, nhất trí phối hợp xây dựng và triển khai một kế hoạch hành động cụ thể.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao hai nước đã rà soát, đánh giá các lĩnh vực của quan hệ song phương và hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao; thống nhất các phương hướng, biện pháp nhằm đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới thực chất và bền vững hơn nữa.

Toàn cảnh phiên Tham khảo chính trị lần thứ XI giữa Bộ Ngoại giao hai nước. (Ảnh: Quang Hòa)

Hai bên nhất trí thúc đẩy và chuẩn bị thực chất các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao; sớm tổ chức Phiên IV Ủy ban liên Chính phủ trong năm 2026; tăng cường trao đổi giữa các Bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước; phối hợp với các Bộ/ngành liên quan thúc đẩy đàm phán, ký kết các hiệp định, thỏa thuận nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, an ninh và thực thi pháp luật….

Hai bên đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất trí tiếp tục tham vấn, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương mà Việt Nam và Venezuela là thành viên.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Ngoại thương Venezuela dự kiến có các cuộc gặp làm việc với Lãnh đạo Bộ Công Thương và Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam; thăm một số cơ sở kinh tế, di tích lịch sử, văn hóa tại Hà Nội.